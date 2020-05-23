Как стало известно «Чемпионату», немецкий защитник Бенедикт Хёведес не прилетел в Москву в означенный «Локомотивом» день. Это связано в тем, что немец опасается за здоровье из-за эпидемиологической обстановки в Москве.

с чего всё началось

Немецкий защитник "Локомотива" Бенедикс Хеведес отказался возвращаться в Москву. Как сообщает "Чемпионат", Хеведес опасается за свое здоровье в связи с пандемией коронавируса. Немец, по данным издания, недоволен эпидемиологической ситуацией в Москве.

Хеведес отказался возвращаться в Москву и может покинуть «Локомотив»

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