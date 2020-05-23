Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаХеведес отказался возвращаться в Москву и может покинуть «Локомотив»

Немецкий защитник "Локомотива" Бенедикс Хеведес отказался возвращаться в Москву. Как сообщает "Чемпионат", Хеведес опасается за свое здоровье в связи с пандемией коронавируса. Немец, по данным издания, недоволен эпидемиологической ситуацией в Москве.
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с чего всё началось

Защитник «Локомотива» Хёведес не прилетел в Москву из-за опасения за своё здоровье

Как стало известно «Чемпионату», немецкий защитник Бенедикт Хёведес не прилетел в Москву в означенный «Локомотивом» день. Это связано в тем, что немец опасается за здоровье из-за эпидемиологической обстановки в Москве.
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Хеведес не прилетел в Москву из-за угрозы коронавируса

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Защитник «Локомотива» Хёведес не прилетел в Москву из-за опасения за своё здоровье

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СМИ: Хёведес не прилетел в Москву из-за боязни COVID-19 и хочет уйти из «Локомотива»

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«Чемпионат»: Хеведес отказался возвращаться в Москву и вскоре может расторгнуть контракт с «Локомотивом»

Бомбардир.ру10:46

Защитник «Локомотива» Хеведес не прилетел в Москву. Он опасается за свое здоровье

Sports.ru11:15
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Немецкий футболист, защитник московского клуба «Локомотив» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. В составе молодёжной сборной Германии стал чемпионом Европы 2009 года.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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