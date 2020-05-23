Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportХеведес не вернулся в «Локомотив» из-за опасений по поводу здоровья

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не вернулся в Москву в назначенный клубом день. Немецкий футболист опасается за свое здоровье из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в столице России.
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Защитник «Локомотива» Хёведес не прилетел в Москву из-за опасения за своё здоровье

Как стало известно «Чемпионату», немецкий защитник Бенедикт Хёведес не прилетел в Москву в означенный «Локомотивом» день. Это связано в тем, что немец опасается за здоровье из-за эпидемиологической обстановки в Москве.
Чемпионат10:40

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Хеведес не прилетел в Москву из-за угрозы коронавируса

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Защитник «Локомотива» Хёведес не прилетел в Москву из-за опасения за своё здоровье

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Защитник «Локомотива» Хеведес не прилетел в Москву. Он опасается за свое здоровье

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Хёведес не прилетел в Москву из-за коронавируса

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Хеведес не прилетел в Москву из-за опасений за свое здоровье. Игрок может расторгнуть контракт с «Локомотивом»

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«Чемпионат»: Хеведес отказался возвращаться в Москву и вскоре может расторгнуть контракт с «Локомотивом»

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Немецкий футболист, защитник московского клуба «Локомотив» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. В составе молодёжной сборной Германии стал чемпионом Европы 2009 года.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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