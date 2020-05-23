Коронавирус
ProstoProSportХеведес не вернулся в «Локомотив» из-за опасений по поводу здоровья
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не вернулся в Москву в назначенный клубом день. Немецкий футболист опасается за свое здоровье из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в столице России.
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Как стало известно «Чемпионату», немецкий защитник Бенедикт Хёведес не прилетел в Москву в означенный «Локомотивом» день. Это связано в тем, что немец опасается за здоровье из-за эпидемиологической обстановки в Москве.Чемпионат10:40
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