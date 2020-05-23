Коронавирус
Российская газетаХеведес отказался возвращаться в Москву и может покинуть «Локомотив»
Немецкий защитник "Локомотива" Бенедикс Хеведес отказался возвращаться в Москву. Как сообщает "Чемпионат", Хеведес опасается за свое здоровье в связи с пандемией коронавируса. Немец, по данным издания, недоволен эпидемиологической ситуацией в Москве.
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Как стало известно «Чемпионату», немецкий защитник Бенедикт Хёведес не прилетел в Москву в означенный «Локомотивом» день. Это связано в тем, что немец опасается за здоровье из-за эпидемиологической обстановки в Москве.Чемпионат10:40
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Газета.Ru 11:52
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Богатейшие люди стали еще богаче
Богатейшие люди планеты стали еще богаче — суммарное состояние 25 самых состоятельных человек за два месяца увеличилось на 255 миллиардов долларов.
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В Саратовской области обновили карту заражений коронавирусом
Оперативный штаб по коронавирусу обновил карту распределения лабораторно подтвержденных случаев инфекции в Саратовской области.
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Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве
Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщил CNN.
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Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
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Володин: «Областная дума занимает первые места по скандалам»
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал работу саратовского законодательного органа.
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