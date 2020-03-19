Коронавирус
Bethub.orgХеведес раскритиковал отношение людей в России к коронавирусу
Защитнику Локомотива Бенедикту Хеведесу не нравится отношение российских граждан к пандемии коронавируса. Напомним, что российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля в связи с возможной вспышкой коронавируса в стране. Однако некоторые команды продолжают тренироваться, в том числе и Локомотив.
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Бенедикт Хеведес: «Чемпионат приостановлен, но тренировки продолжаются. Безумие»
Sports.ruвчера в 10:29
Хеведес: «РПЛ остановили из-за коронавируса, а тренировки продолжаются. Безумие»
Sport24.ruвчера в 10:13
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