Коронавирус

Bethub.orgBethub.orgХеведес раскритиковал отношение людей в России к коронавирусу

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Защитнику Локомотива Бенедикту Хеведесу не нравится отношение российских граждан к пандемии коронавируса. Напомним, что российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля в связи с возможной вспышкой коронавируса в стране. Однако некоторые команды продолжают тренироваться, в том числе и Локомотив.
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Бенедикт Хеведес: «Чемпионат России приостановили, но тренировки продолжаются. Безумие»

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РИА Новостивчера в 09:14
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:08, Ашберн
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В России начались испытания вакцины против коронавируса

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Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары

Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
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WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

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1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
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Правительство России готовится поддерживать кризисные отрасли, а также население. Детали антикризисного плана приводят «Ведомости».
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Microsoft представила DirectX 12 Ultimate: DXR, VRS и прочие новшества для ПК и будущей Xbox

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Бенедикт Хёведес
Немецкий футболист
Немецкий футболист, защитник московского клуба «Локомотив» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. В составе молодёжной сборной Германии стал чемпионом Европы 2009 года.
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