Защитнику Локомотива Бенедикту Хеведесу не нравится отношение российских граждан к пандемии коронавируса. Напомним, что российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля в связи с возможной вспышкой коронавируса в стране. Однако некоторые команды продолжают тренироваться, в том числе и Локомотив.

Хеведес раскритиковал отношение людей в России к коронавирусу

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