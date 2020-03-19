Коронавирус

Bethub.orgBethub.orgХеведес раскритиковал отношение людей в России к коронавирусу

Защитнику Локомотива Бенедикту Хеведесу не нравится отношение российских граждан к пандемии коронавируса. Напомним, что российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля в связи с возможной вспышкой коронавируса в стране. Однако некоторые команды продолжают тренироваться, в том числе и Локомотив.
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Хеведес раскритиковал отношение россиян к эпидемии коронавируса

Спорт-Экспресс10:14

Хёведес: чемпионат приостановлен, а тренировки продолжаются. Сумасшествие

Чемпионат09:57

Бенедикт Хеведес: «Чемпионат приостановлен, но тренировки продолжаются. Безумие»

Sports.ru10:29

Хёведес назвал тренировки во время пандемии коронавируса безумием

Sport.ru10:28

Хеведес: «РПЛ остановили из-за коронавируса, а тренировки продолжаются. Безумие»

Sport24.ru10:13

Хеведес: чемпионат остановлен, а тренировки продолжаются - это безумие

РИА Новости09:14

Бенедикт Хеведес: «Чемпионат России приостановили, но тренировки продолжаются. Безумие»

Матч ТВ12:41
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 21:39, Ашберн
Политика

Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
ТАСС 19:55
Экономика

Минстрой предложил выделить на индивидуальное жилье 138 млрд рублей

Минстрой предложил выделить на поддержку индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России 137,7 миллиардов рублей за ближайшие четыре года.
РИА Новости 11:08
Технологии

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 20:34
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Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом

RT на русском 11:17
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Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье

WomanHit.ru 08:46
Здоровье

Итальянский хирург заявила о критической ситуации в госпиталях

В итальянских больницах не хватает средств помощи больным. Об этом заявила журналистам хирург из медицинского учреждения в Бергамо.
News.ru 14:22
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Путин объяснил нежелание Минска признавать Крым частью РФ

News.ru 02:15
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 21:02
Путешествия

Таиланд обязал россиян с 22 марта иметь перед вылетом в страну медицинскую справку

Как отметил Кинель, если у туриста нет необходимых документов, авиакомпания отказывает ему в посадке на рейс до Таиланда.
Интерфакс 13:05
Наука

Для 5G создали новые радиочастотные фильтры

За пять лет работы над проектом исследователям удалось вырастить кристаллические слои нитрида и создать на их основе резонаторы поверхностных акустических волн (ПАВ). Al0.77Sc0.23N уже давно считается перспективным пьезоэлектриком, который может заменить обычный нитрид алюминия AlN, благодаря более высокому коэффициенту пьезоэлектрического преобразования.
Индикатор 17 марта в 12:19
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня вчера в 08:24
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru 09:14
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:33
Здоровье

В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новости 10:52
Политика

На Украине заявили о вероятной гибели страны

"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости 21:04
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Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru 17 марта в 10:46
Общество

Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Италии не хватает персонала, аппаратов искусственного дыхания и масок. Из Китая прилетел еще один борт с врачами и медикаментами.
Вести.Ru 14:40
Общество

Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
RT на русском 09:17
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Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
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Танцор из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения-2020

Дмитрий Красилов, прославившийся в клипе группы Little Big на песню Uno, пошутил про отмену Евровидения-2020.
iReactor 18:05
Экономика

Рыбаки предупредили о риске остановки промысла в Баренцевом море

Из-за текущей ситуации существует риск «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне», где добывается 20% всего российского улова в тоннах и 40% в денежном выражении, поясняет Зверев.
РБК 17:00
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Общество

Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок за границу

Ростуризм призвал россиян по возможности не покидать пределов России в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире на фоне распространения коронавируса.
Известия 17:30
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти

Крупнейший мировой потребитель нефти Китай намерен отказаться от поставок нефти из России.
ToDay News Ufa 16:12
Энергетика

Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке

Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
RT на русском 13:17
Энергетика

«Газпрому» и сланцевой добыче США обещают два года почти без прибыли

Низкий спрос на газ в Китае, полные хранилища в Европе и запуск новых мощностей СПГ в США, хотя и более медленными темпами, не дадут ценам расти ближайшие годы и их восстановления можно ожидать через 3−5 лет.
Евразия Daily 21:18
Игры

Эксперты сравнили характеристики Xbox Series X и Playstation 5

REGNUM 03:49
Энергетика

Саудовская Аравия сократила расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Власти Саудовской Аравии частично сократили расходы на бюджет 2020 года на фоне падения цен на нефть, сообщил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан.
Взгляд.ру 11:19
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Nokia представила новый «антикризисный» смартфон

Газета.Ru 20:32
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Суд отправил вице-мэра Барнаула в СИЗО

Сергей Демин, замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям, решением Октябрьского районного суда отправлен в СИЗО.
Российская газета вчера в 05:46
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Бенедикт Хёведес
Немецкий футболист
Немецкий футболист, защитник московского клуба «Локомотив» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. В составе молодёжной сборной Германии стал чемпионом Европы 2009 года.
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