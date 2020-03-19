Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессХеведес раскритиковал отношение россиян к эпидемии коронавируса

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес раскритиковал отношение к эпидемии коронавируса в России. По его словам, россияне уделяют недостаточно внимания проблеме.
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Хёведес: чемпионат приостановлен, а тренировки продолжаются. Сумасшествие

Чемпионат09:57

Хеведес раскритиковал отношение россиян к эпидемии коронавируса

Спорт-Экспресс10:14

Хёведес назвал тренировки во время пандемии коронавируса безумием

Sport.ru10:28

Бенедикт Хеведес: «Чемпионат приостановлен, но тренировки продолжаются. Безумие»

Sports.ru10:29

Хеведес: «РПЛ остановили из-за коронавируса, а тренировки продолжаются. Безумие»

Sport24.ru10:13

Хеведес: чемпионат остановлен, а тренировки продолжаются - это безумие

РИА Новости09:14

Бенедикт Хеведес: «Чемпионат России приостановили, но тренировки продолжаются. Безумие»

Матч ТВ12:41
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Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Музыка

Российские синхронистки поддержали группу Little Big

РИА Новости 03:16
Здоровье

Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»

Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
Московский Комсомолец 06:12
Общество

Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса

Италия обошла Китай по летальным исходам от коронавируса (3245 умерших).
Российская газета 13:41
Финансы

Российский рынок акций начал расти

Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Взгляд.ру 11:49
Происшествия

Стычка между полицейскими и активистами произошла на юге Москвы у места строительства Юго-Восточной хорды

Эхо Москвы 11:31
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Футбол

Аджоев допустил, что РПЛ могут не возобновить 10 апреля

На прошлой неделе руководство Премьер-лиги объявило, что соревнования будут приостановлены до 10 апреля.
ProstoProSport 08:35
Общество

В 80 регионах России ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели к 19 марта в 80 из 85 регионов России, свидетельствуют данные региональных властей.
ТАСС 04:38
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова

Говорит Москва 13:56
Энергетика

Мировые цены на нефть ускорили темпы роста

Мировые цены на нефть в четверг вечером резко растут. Темпы их роста выросли до 10-20% с роста в 5-11% днем.
РЕН ТВ 11:59
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор советуют россиянам в возрасте от 60 лет значительно сократить поездки на общественном транспорте, выходы в торговые центры, банки и центры госуслуг, полностью ограничить общение с приехавшими из-за границы друзьями и родственниками.
Evo-rus.com 12:36
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Авто

Bentley заменит седан Mulsanne новым кроссовером

Британский бренд Bentley подтвердил разработку полноразмерного кроссовера, который заменит флагманский седан Mulsanne.
Somanyhorses 17 марта в 14:14
Энергетика

Саудовская Аравия начала сокращать расходы из-за падения цен на нефть

Власти Саудовской Аравии вынуждены сокращать бюджетные расходы из-за падения цен на нефть, заявил министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан, отмечает агентство SPA.
Московский Комсомолец 09:37
Экономика

Раскрыты последствия обесценивания рубля для рынка недвижимости

Аналитики раскрыли количество уникальных посетителей базы недвижимости ЦИАН в периоды высокой курсовой волатильности: выяснилось, что падение рубля увеличило покупательскую активность на 42 процента.
Lenta.ru 04:37
Хоккей

У российского игрока НХЛ нашли коронавирус

Lenta.ru 14:22
Политика

Жириновский прокомментировал слова Шнурова о принадлежности Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после слов недавно занявшегося политикой музыканта Сергея Шнурова о принадлежности Крыма призвал всех "певцов, парикмахеров и банщиков" заниматься своим профессиональным делом.
РИА Новости 09:12
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Проффесор Школы Системной Биологии GMU (США) назвала условия прекращения пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 12:55
Общество

В российских школах объявят каникулы до 12 апреля

Из-за опасности распространения коронавируса во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля будут объявлены каникулы, заявил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.
АН Между строк вчера в 02:28
Технологии

Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном

Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
News.ru 07:42
Здоровье

Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
РИА Новости 12:54
Экономика

Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
РИА Новости 06:36
Футбол

Дивеев назвал самого грязного форварда

ProstoProSport 13:10
Технологии

Хакеры рассказали о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ

Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на хакеров, ФСБ заказала кибероружие, которое действует через устройства интернета вещей.
Astera 11:52
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий из-за COVID-19

Владимир Путин оценил меры, которые принимают власти Севастополя по предотвращению распространения коронавируса, и призвал быть готовыми к любому развитию событий.
РИА Новости 05:27
Автоспорт

Этапы Гран-при «Ф-1» в Нидерландах, Испании и Монако будут перенесены

Ранее "МК-Спорт" сообщал, что "Формула-1" отменила стартовый этап чемпионата - Гран-при Австралии, который должен был пройти с 13 по 15 марта, из-за ситуации с коронавирусом.
МК-Спорт 11:45
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Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня вчера в 08:24
Экономика

Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
vtomske.ru вчера в 00:00
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Бенедикт Хёведес
Немецкий футболист
Немецкий футболист, защитник московского клуба «Локомотив» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. В составе молодёжной сборной Германии стал чемпионом Европы 2009 года.
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