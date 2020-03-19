Коронавирус
Спорт-ЭкспрессХеведес раскритиковал отношение россиян к эпидемии коронавируса
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес раскритиковал отношение к эпидемии коронавируса в России. По его словам, россияне уделяют недостаточно внимания проблеме.
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Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Музыка
Российские синхронистки поддержали группу Little Big
Здоровье
Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»
Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
Общество
Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса
Италия обошла Китай по летальным исходам от коронавируса (3245 умерших).
Финансы
Российский рынок акций начал расти
Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
Стычка между полицейскими и активистами произошла на юге Москвы у места строительства Юго-Восточной хорды
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Футбол
Аджоев допустил, что РПЛ могут не возобновить 10 апреля
На прошлой неделе руководство Премьер-лиги объявило, что соревнования будут приостановлены до 10 апреля.
Общество
В 80 регионах России ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели к 19 марта в 80 из 85 регионов России, свидетельствуют данные региональных властей.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова
Энергетика
Мировые цены на нефть ускорили темпы роста
Мировые цены на нефть в четверг вечером резко растут. Темпы их роста выросли до 10-20% с роста в 5-11% днем.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор советуют россиянам в возрасте от 60 лет значительно сократить поездки на общественном транспорте, выходы в торговые центры, банки и центры госуслуг, полностью ограничить общение с приехавшими из-за границы друзьями и родственниками.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Авто
Bentley заменит седан Mulsanne новым кроссовером
Британский бренд Bentley подтвердил разработку полноразмерного кроссовера, который заменит флагманский седан Mulsanne.
Энергетика
Саудовская Аравия начала сокращать расходы из-за падения цен на нефть
Власти Саудовской Аравии вынуждены сокращать бюджетные расходы из-за падения цен на нефть, заявил министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан, отмечает агентство SPA.
Экономика
Раскрыты последствия обесценивания рубля для рынка недвижимости
Аналитики раскрыли количество уникальных посетителей базы недвижимости ЦИАН в периоды высокой курсовой волатильности: выяснилось, что падение рубля увеличило покупательскую активность на 42 процента.
Хоккей
У российского игрока НХЛ нашли коронавирус
Политика
Жириновский прокомментировал слова Шнурова о принадлежности Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после слов недавно занявшегося политикой музыканта Сергея Шнурова о принадлежности Крыма призвал всех "певцов, парикмахеров и банщиков" заниматься своим профессиональным делом.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Проффесор Школы Системной Биологии GMU (США) назвала условия прекращения пандемии коронавируса.
Общество
В российских школах объявят каникулы до 12 апреля
Из-за опасности распространения коронавируса во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля будут объявлены каникулы, заявил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.
Технологии
Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном
Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
Здоровье
Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
Экономика
Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.
Футбол
Дивеев назвал самого грязного форварда
Технологии
Хакеры рассказали о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ
Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на хакеров, ФСБ заказала кибероружие, которое действует через устройства интернета вещей.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий из-за COVID-19
Владимир Путин оценил меры, которые принимают власти Севастополя по предотвращению распространения коронавируса, и призвал быть готовыми к любому развитию событий.
Автоспорт
Этапы Гран-при «Ф-1» в Нидерландах, Испании и Монако будут перенесены
Ранее "МК-Спорт" сообщал, что "Формула-1" отменила стартовый этап чемпионата - Гран-при Австралии, который должен был пройти с 13 по 15 марта, из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.