Политика
Говорит МоскваХиллари Клинтон поддержала процедуру импичмента Дональда Трампа
Президента России Клинтон назвала другом Трампа, от которого «необходимо защищаться», пишет журнал People. Демократы объявили о начале импичмента Трампа из-за звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru вчера в 04:04
Политика
Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы
Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
Интерфакс 05:35
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Происшествия
Судно с моряками из России село на мель в Швеции
Грузовое судно Baltic Carrier с российским экипажем село на мель у берегов Швеции в районе Хельсингборга (провинция Сконе), передаёт телеканал SVT.
RT на русском 03:12
Политика
Процедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 23 сентября в 12:05
Политика
Зеленский в ООН рассказал о потере Украиной более 15% ВВП
Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что его страна лишилась более 15% ВВП после воссоединения Крыма с Россией, а также гражданской войны в Донбассе.
ФАН 01:34
Политика
Ковтуна выгнали из студии «России 1» по его же просьбе
Куликов удовлетворил просьбу политолога, показав тому красную карточку. После чего Ковтун покинул студию.
ФАН вчера в 16:52
Кино
Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»
Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
iReactor 22 сентября в 19:46
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Экономика
Forbes назвал крупнейшие иностранные компании в России
Журнал Forbes составил рейтинг 50 крупнейших по выручке иностранных компаний в России. Список составлялся на основе данных за 2018 год.
Газета.Ru 06:03
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Российская газета 05:10
Космос
Жителей Алтайского края предупредили о падении обломков ракеты
25 сентября около 17:00 по московскому времени с космодрома «Байконур» планируется запуск пилотируемого космического корабля с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
КП - Барнаул 02:37
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Происшествия
Пожизненно осужденный признался в убийстве пяти россиян
Уроженец Республики Коми, отбывающий пожизненный срок, признался в убийстве пяти человек в 1998 году.
Lenta.ru 05:58
Политика
Песков объяснился за свои слова о полицейских в США
Напомним, ранее стало известно, что Песков во время встречи со студентами ВШЭ, говоря о задержании участника акции протеста в Москве из-за брошенного стаканчика в полицейских, в Америке получил бы «выстрел в голову».
DixiNews вчера в 07:56
Политика
Немецкий политик призвал начать снимать санкции с России до 2021 года
Немецкий политик, председатель отделения ХДС в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг выступил за постепенное снятие санкций с России.
RT на русском 06:09
Происшествия
Горняк погиб в результате обрушения на шахте под Оренбургом
Порода обрушилась на руднике под Оренбургом, погиб рабочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:53
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Происшествия
Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира
Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге во время чемпионата мира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 05:04
Политика
ЗакС Петербурга утвердил кандидатуру вице-губернатора Кириллова
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании в среду, 25 сентября, утвердили кандидатуру вице-губернатора города Владимира Кириллова.
NewInform 05:36
Экономика
Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом
Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Единоборства
Федор Емельяненко проведет бой Bellator в России
Президент Bellator Скотт Кокер анонсировал турниры организации в России.
Телеканал 360° 04:47
Здоровье
Эксперты назвали незаметные симптомы повышенного холестерина
Среди «указателей» на опасный уровень «плохого» холестерина медики называют стенокардию, боль в груди и неприятные болевые ощущения, возникающие при ходьбе.
Рамблер 01:49
Шоу-бизнес
Виторган и Нинидзе показали свои чувства на публике
Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые продемонстрировали свои чувства на публике.
Газета.Ru 06:11
Наука
Кошки привязываются к хозяевам больше, чем собаки
Piter.tv 05:47