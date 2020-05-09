Общество

Российская газетаРоссийская газетаУченый рассказал о способах дезинфекции защитных масок

Все защитные маски после использования опасны для человека, а потому требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией. Об этом рассказал доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов.
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с чего всё началось

Ученый: Использованные защитные маски перед выбрасыванием нужно замочить в растворе с перекисью водорода

Водный раствор готовится с использованием хозяйственного или антибактериального мыла до образования пены. К такому раствору необходимо добавить перекись водорода (3%) в соотношении 10 к 1. После замачивания маску необходимо промыть в воде до исчезновения пены и высушить в естественных условиях.
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Эксперт назвал три способа правильной дезинфекции медицинских масок

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Общество

В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки

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Lenta.ru вчера в 15:25
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В Тверской области обновлена сводка по коронавирусу на 8 мая

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«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
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РИА Новости 07 мая в 16:15
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Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии.
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Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России

В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
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