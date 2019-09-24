В 1/16 финала Олимп-Кубка России «Рубин» сыграет на выезде против «Химок». Стали известны стартовые составы команд.

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Политика Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США Лавров подчеркнул, что Россия выполнила все процедуры для получения виз, но десять членов делегации получили отказ, в том числе глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Экономика Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года Бюджет на реализацию федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ" на 2020 год предусмотрен в объеме 31,207 млрд рублей, на 2021-й - 33,289 млрд рублей, на 2022-й - 39,11 млрд рублей.

Киберспорт Alliance победила OG на Midas Mode 2.0 Alliance обыграла OG со счетом 2:1 на Midas Mode 2.0. Ранее Alliance победила команду СингСинга Sir Sadim’s Stunners.

Авто В России обновились правила расчета транспортного налога В РФ вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.

Политика Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.

Гаджеты Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли Технология позволяет напечатать текст на компьютере без помощи клавиатуры, лишь имитируя стук пальцами — по столу или даже в кармане.

Футбол «Локомотив» по пенальти проиграл «Балтике» и вылетел из Кубка России У «Локомотива» Эдер пробил в штангу, а Никита Дорофеев не смог переиграть голкипера. В 1/8 финала «Балтика» сыграет с «Торпедо».

Общество Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.

Политика Кристалина Георгиева стала главой МВФ В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.

Политика Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.

Происшествия Скончался адвокат Александра Кокорина Ушёл из жизни адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Общество Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Политика США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео США достигли "настоящего прогресса" в сплочении стран против Ирана на Генеральной Ассамблее ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции.

Футбол Миодраг Божович: «„Торпедо“ победило заслуженно» Просто в одной игре любая команда может победить любую. Сегодня «Торпедо» это сделало заслуженно.

Игры «Однажды потерянные игры»: авторы The Elder Scrolls создали новую студию Создатели популярных ролевых игр в серии The Elder Scrolls (Arena и Daggerfall) основали независимую студию под названием OneLost Games («Однажды потерянные игры»).

Политика США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.

Хоккей Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс» Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Армия и оружие Зеленский привез в ООН не ту пулю Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН показал пулю калибром 12,7 миллиметра, которой в Донбассе в 2016 году якобы был убит оперный певец Василий Слипак.

Политика Зеленский сообщил о готовности расследовать дело сына Байдена Выступая перед журналистами по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

Шоу-бизнес Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина развелась с мужем Как отметила Куварзина, она никогда об этом не рассказывала. Ее расставание с мужем произошло без лишних скандалов.