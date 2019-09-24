Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессХимки — Рубин 3:0

Химки — Рубин
3 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Аршак Корян
7′
Илья Кухарчук
48′
Евгений Гапон
85′
В 1/16 финала Олимп-Кубка России «Рубин» сыграет на выезде против «Химок». Стали известны стартовые составы команд.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Больше месяца без побед: «Рубин» вылетел из розыгрыша Кубка России на стадии 1/16

Татар-информ14:58

«Химки» — «Рубин» — 3:0. Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России

Sport24.ru15:19

«Химки» — «Рубин»: кто окажется в следующем раунде?

Все про Спорт рувчера в 09:41

Обзор матча Химки - Рубин 25 сентября 2019: счет, голы, статистика игроков

КП - Казань15:04

Дядюн: надеюсь, руководство «Рубина» поймёт Шаронова и предоставит ему время

Чемпионат15:48

Дядюн против «Рубина»: что нам ждать от Кубка России?

Казанские ведомостивчера в 10:17

«Химки» разгромили «Рубин» в Кубке

Спорт-Экспресс13:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 19:29, Вашингтон
Политика

Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Лавров подчеркнул, что Россия выполнила все процедуры для получения виз, но десять членов делегации получили отказ, в том числе глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
РИА Новости 13:49
Экономика

Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года

Бюджет на реализацию федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ" на 2020 год предусмотрен в объеме 31,207 млрд рублей, на 2021-й - 33,289 млрд рублей, на 2022-й - 39,11 млрд рублей.
ТАСС 14:04
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

Газета.Ru 16:35
Киберспорт

Alliance победила OG на Midas Mode 2.0

Alliance обыграла OG со счетом 2:1 на Midas Mode 2.0. Ранее Alliance победила команду СингСинга Sir Sadim’s Stunners.
Cyber.sports.ru 15:56
Космос

NASA заказало у Lockheed Martin 6–12 кораблей для полетов на Луну

Коммерсантъ вчера в 00:58
Происшествия

Следователь по делу актера Устинова решил уволиться

РБК 12:15
Авто

В России обновились правила расчета транспортного налога

В РФ вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.
Автоновости дня 22 сентября в 22:09
Футбол

Месси получил травму мышц бедра

РИА Новости 14:18
Политика

Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Гаджеты

Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли

Технология позволяет напечатать текст на компьютере без помощи клавиатуры, лишь имитируя стук пальцами — по столу или даже в кармане.
Snob.ru вчера в 01:00
Футбол

«Локомотив» по пенальти проиграл «Балтике» и вылетел из Кубка России

У «Локомотива» Эдер пробил в штангу, а Никита Дорофеев не смог переиграть голкипера. В 1/8 финала «Балтика» сыграет с «Торпедо».
LiveSport.ru 17:20
Общество

Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.
Газета.Ru 16:39
Политика

Кристалина Георгиева стала главой МВФ

В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
Политика

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Происшествия

Скончался адвокат Александра Кокорина

Ушёл из жизни адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
78.ru 18:05
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Политика

США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео

США достигли "настоящего прогресса" в сплочении стран против Ирана на Генеральной Ассамблее ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции.
РИА Новости 19:00
Футбол

Миодраг Божович: «„Торпедо“ победило заслуженно»

Просто в одной игре любая команда может победить любую. Сегодня «Торпедо» это сделало заслуженно.
Спорт-Экспресс 15:04
Армия и оружие

Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушного пространства

Военное дело вчера в 07:35
Игры

«Однажды потерянные игры»: авторы The Elder Scrolls создали новую студию

Создатели популярных ролевых игр в серии The Elder Scrolls (Arena и Daggerfall) основали независимую студию под названием OneLost Games («Однажды потерянные игры»).
REGNUM 23 сентября в 05:23
Общество

Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья

iReactor вчера в 14:42
Политика

США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot

Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.
Страна Советов on-line вчера в 11:19
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Российская газета вчера в 12:08
Футбол

Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:10
Хоккей

Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»

Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК 01:30
Армия и оружие

Зеленский привез в ООН не ту пулю

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН показал пулю калибром 12,7 миллиметра, которой в Донбассе в 2016 году якобы был убит оперный певец Василий Слипак.
Lenta.ru 12:56
Политика

Зеленский сообщил о готовности расследовать дело сына Байдена

Выступая перед журналистами по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
Московский Комсомолец 16:51
Шоу-бизнес

Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина развелась с мужем

Как отметила Куварзина, она никогда об этом не рассказывала. Ее расставание с мужем произошло без лишних скандалов.
Телепрограмма вчера в 22:39
Происшествия

Суд арестовал генерала МВД Мельникова

Известия 11:36
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии

Сбитые в сентябре возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотники террористов вовсе не являются безобидными самоделками.
Российская газета вчера в 02:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное