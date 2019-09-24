В 1/16 финала Олимп-Кубка России «Рубин» сыграет на выезде против «Химок». Стали известны стартовые составы команд.

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Игры «Однажды потерянные игры»: авторы The Elder Scrolls создали новую студию Создатели популярных ролевых игр в серии The Elder Scrolls (Arena и Daggerfall) основали независимую студию под названием OneLost Games («Однажды потерянные игры»).

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Армия и оружие Роухани назвал позором работу разведки и ПВО США в Саудовской Аравии Президент Ирана Хасан Роухани назвал позором неспособность американских систем противоракетной и противовоздушной обороны отразить ракетную атаку на Саудовскую Аравию и заявил, что разведка США ничего не знала о ней заранее.

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Происшествия На складе боеприпасов в Донецке возник пожар В Донецке возник крупный пожар на складе боеприпасов, расположенном в районе поселков Горняк и Землекопы.

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