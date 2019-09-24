Футбол
Спорт-ЭкспрессХимки — Рубин 3:0
Аршак Корян
|7′
Илья Кухарчук
|48′
Евгений Гапон
|85′
"Химки" разгромили "Рубин" в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России — 3:0. В 1/8 финала подмосковный клуб встретится с победителем матча "Чертаново" — "Оренбург".
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