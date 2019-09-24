Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессХимки — Рубин 3:0

Химки — Рубин
3 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Аршак Корян
7′
Илья Кухарчук
48′
Евгений Гапон
85′
"Химки" разгромили "Рубин" в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России — 3:0. В 1/8 финала подмосковный клуб встретится с победителем матча "Чертаново" — "Оренбург".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Больше месяца без побед: «Рубин» вылетел из розыгрыша Кубка России на стадии 1/16

Татар-информ14:58

«Рубин» вылетел из Кубка России. Казанцы проиграли 5 матчей подряд с общим счетом 2:15

Sports.ru14:09

«Химки» — «Рубин»: кто окажется в следующем раунде?

Все про Спорт рувчера в 09:41

«Химки» разгромили «Рубин» в Кубке

Спорт-Экспресс13:55

Обзор матча Химки - Рубин 25 сентября 2019: счет, голы, статистика игроков

КП - Казань15:04

Дядюн: надеюсь, руководство «Рубина» поймёт Шаронова и предоставит ему время

Чемпионат15:48

«Химки» — «Рубин» — 3:0. Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России

Sport24.ru15:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:25, Вашингтон
Политика

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского с Трампом

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.
ИА Новороссия 14:49
Автоспорт

Хоккеисты московского «Динамо» подарили Квяту именной свитер

Чемпионат 15:42
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Кино

Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар»

Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Дылда» Кантемира Балагова на премию «Оскар».
Известия вчера в 13:01
Театры

Пласидо Доминго покинул Метрополитен-опера

Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, – говорится в заявлении Доминго.
Страницы Воронежской культуры 10:06
Политика

Зеленский в шутку предложил Трампу не общаться по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой США Дональдом Трампом пошутил, что двум лидерам лучше беседовать перед камерами, чем по телефону.
РБК 15:01
Авто

65 внедорожников Jeep Cherokee попали под отзыв в России

65 внедорожников Jeep Cherokee попали под отзыв в России по причине вероятного залипания фрикционной муфты.
Tvoe-avto.com 09:46
Политика

Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Энергетика

США ждут больше российского газа в Европе

Таков прогноз Минэнерго страны до 2050 года ЕС, вопреки собственным планам, к 2050 году увеличит как потребление газа, так и зависимость от его поставок из России, следует из ежегодного прогноза Минэнерго США (EIA).
Коммерсантъ 13:52
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек

Более 20 человек пострадали, пять из них госпитализированы в результате аварийной посадки самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула.
BFM.ru 13:49
Общество

Новая модель куклы Барби стала гендерно нейтральной

Линия гендерно нейтральных кукол Барби (Barbie) выпущена компанией Mattel. Об этом 25 сентября сообщает CNN.
REGNUM 13:46
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей

Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Известия 15:54
Кино

Комедия о Гитлере «Кролик Джоджо» не выйдет в России

Дождь 06:07
Шоу-бизнес

Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским

В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.
RuNews24.ru 09:22
Общество

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Происшествия

Следователь по делу актера Устинова решил уволиться

РБК 12:15
Политика

Трамп пообещал Зеленскому постараться приехать на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом пригласил его на Украину.
Известия 15:26
Экономика

Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК 11:20
Политика

Макфол: Мудрый Зеленский преподал Трампу урок

Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что украинский президент Владимир Зеленский мудро ответил американскому лидеру Дональду Трампу на просьбу расследовать дело Байденов, преподав хороший урок президенту США.
Взгляд.ру 15:00
Политика

Лавров рассказал о действиях России в случае вступления Грузии в НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае вступления Грузии в НАТО Москва войну не начнет, но отношения с альянсом будут серьезно подорваны.
РИА Новости 15:05
Авто

Дебют кроссовера Suzuki S-Presso за 300 000 руб. состоится 30 сентября

Японский автопроизводитель Suzuki опубликовал первые официальные фотографии и видеотизер нового кроссовера S-Presso, презентация которого состоится 30 сентября.
Letnews.ru вчера в 02:18
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери

Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
Дни24 00:40
Экономика

Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы

Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.
Коммерсантъ 14:10
Технологии

Разработчик назвал стоимость робота «Федора»

Взгляд.ру 15:01
Общество

Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья

iReactor вчера в 14:42
Футбол

Российский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»

Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики».
Sport24.ru 13:18
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Здоровье

Врачи назвали продукты для нормализации давления

Специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям назвали продукты, которые стоит включать в рацион, чтобы поддерживать кровяное давление в норме.
ТК Звезда 00:54
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.
ФАН 12:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное