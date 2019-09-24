"Химки" разгромили "Рубин" в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России — 3:0. В 1/8 финала подмосковный клуб встретится с победителем матча "Чертаново" — "Оренбург".

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Политика В Нью-Йорке началась встреча Зеленского с Трампом "Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Кино Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Дылда» Кантемира Балагова на премию «Оскар».

Театры Пласидо Доминго покинул Метрополитен-опера Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, – говорится в заявлении Доминго.

Политика Зеленский в шутку предложил Трампу не общаться по телефону Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой США Дональдом Трампом пошутил, что двум лидерам лучше беседовать перед камерами, чем по телефону.

Авто 65 внедорожников Jeep Cherokee попали под отзыв в России 65 внедорожников Jeep Cherokee попали под отзыв в России по причине вероятного залипания фрикционной муфты.

Политика Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Энергетика США ждут больше российского газа в Европе Таков прогноз Минэнерго страны до 2050 года ЕС, вопреки собственным планам, к 2050 году увеличит как потребление газа, так и зависимость от его поставок из России, следует из ежегодного прогноза Минэнерго США (EIA).

Происшествия Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек Более 20 человек пострадали, пять из них госпитализированы в результате аварийной посадки самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула.

Общество Новая модель куклы Барби стала гендерно нейтральной Линия гендерно нейтральных кукол Барби (Barbie) выпущена компанией Mattel. Об этом 25 сентября сообщает CNN.

Происшествия В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Шоу-бизнес Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.

Общество С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Трамп пообещал Зеленскому постараться приехать на Украину Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом пригласил его на Украину.

Экономика Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома» «Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.

Политика Макфол: Мудрый Зеленский преподал Трампу урок Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что украинский президент Владимир Зеленский мудро ответил американскому лидеру Дональду Трампу на просьбу расследовать дело Байденов, преподав хороший урок президенту США.

Политика Лавров рассказал о действиях России в случае вступления Грузии в НАТО Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае вступления Грузии в НАТО Москва войну не начнет, но отношения с альянсом будут серьезно подорваны.

Авто Дебют кроссовера Suzuki S-Presso за 300 000 руб. состоится 30 сентября Японский автопроизводитель Suzuki опубликовал первые официальные фотографии и видеотизер нового кроссовера S-Presso, презентация которого состоится 30 сентября.

Экономика Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.

Футбол Российский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики» Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики».

Происшествия Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.

Здоровье Врачи назвали продукты для нормализации давления Специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям назвали продукты, которые стоит включать в рацион, чтобы поддерживать кровяное давление в норме.