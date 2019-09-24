"Химки" разгромили "Рубин" в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России — 3:0. В 1/8 финала подмосковный клуб встретится с победителем матча "Чертаново" — "Оренбург".

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Политика НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

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Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк составила завещание Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.

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