Футбол
Чемпионат«Химки» обыграли «Чертаново» в матче ФНЛ. Встречу обслуживал Вилков
|16′
Владислав Сарвели
Аршак Корян
|45′+1′
Идрис Умаев
|51′
Артем Полярус
|81′
В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» обыграли «Чертаново» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Арена Химки». Обслуживал матч арбитр Михаил Вилков (Нижний Новгород), который был отстранён от работы в РПЛ.
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