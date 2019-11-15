В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги "Химки" обыграли "Чертаново" со счётом 3:1. Встреча состоялась в Химках на стадионе "Арена Химки". Обслуживал матч арбитр Михаил Вилков (Нижний Новгород), который был отстранён от работы в РПЛ.

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Политика В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

Общество Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.

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