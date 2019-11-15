Футбол
Чемпионат«Химки» обыграли «Чертаново» в матче ФНЛ. Встречу обслуживал Вилков
В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги "Химки" обыграли "Чертаново" со счётом 3:1. Встреча состоялась в Химках на стадионе "Арена Химки". Обслуживал матч арбитр Михаил Вилков (Нижний Новгород), который был отстранён от работы в РПЛ.
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«Химки» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч ФНЛ 17 ноября 2019 года
LiveSport.ru15 ноября в 22:40
ФК «Чертаново»: нас ждет гостевая встреча с разозленными химчанами
На Варшавке. Чертаново Северное15 ноября в 00:30
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