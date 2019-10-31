Футбольная команда «Химки» обыграла «Оренбург» на выезде в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России. Игра закончилась со счётом 2-1 в пользу футболистов из Подмосковья. Дубль у «Химок» забил полузащитник Артём Полярус.

«Химки» обыграли «Оренбург» и вышли в четвертьфинал Кубка России

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