Футбол
Ореанда-Новости«Химки» обыграли «Оренбург» и вышли в четвертьфинал Кубка России
|1′
Артем Полярус
|21′
Артем Полярус
Джордже Деспотович
|51′
Футбольная команда «Химки» обыграла «Оренбург» на выезде в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России. Игра закончилась со счётом 2-1 в пользу футболистов из Подмосковья. Дубль у «Химок» забил полузащитник Артём Полярус.
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