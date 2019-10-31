Футбол

Ореанда-НовостиОреанда-Новости«Химки» обыграли «Оренбург» и вышли в четвертьфинал Кубка России

Оренбург — Химки
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Газовик»
1′
Артем Полярус
21′
Артем Полярус
Джордже Деспотович
51′
Футбольная команда «Химки» обыграла «Оренбург» на выезде в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России. Игра закончилась со счётом 2-1 в пользу футболистов из Подмосковья. Дубль у «Химок» забил полузащитник Артём Полярус.
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«Химки» обыграли «Оренбург» и пробились в 1/4 финала Кубка

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