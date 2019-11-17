Политика США поддержали протесты в Иране США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространённом в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

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Политика СМИ: Джонсон встречался с экс-агентом КГБ после отравления Скрипаля Как ранее писал News.ru, российские власти не доверяют публикациям западных СМИ о том, что президент США Дональд Трамп сомневается в причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

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