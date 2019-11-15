Футбол
Soccer.ru«Химки» одержали волевую победу над «Чертаново»
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«Химки» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч ФНЛ 17 ноября 2019 года
LiveSport.ru15 ноября в 22:40
«Химки» обыграли «Чертаново», «Балтика» одержала победу над «СКА-Хабаровском»
Sport24.ruвчера в 10:56
ФК «Чертаново»: нас ждет гостевая встреча с разозленными химчанами
На Варшавке. Чертаново Северное15 ноября в 00:30
«Химки» одержали волевую победу над «Чертаново», «Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск»
Sportbox.RUвчера в 11:00
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Происшествия
Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля
Финансы
Минфин определил принципы инвестирования средств ФНБ
Минфин определился с основными принципами для отбора проектов, которые будут финансироваться из ФНБ: это недопустимость принятия индивидуальных решений по проектам, обеспечение прозрачности процесса и снижение зависимости от цен на нефть.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
За три года Shopping Index московских магазинов fashion-ритейлеров сократился на 18% — это падение оказалось выше среднего показателя для торгцентров.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Футбол
Сербия — Украина 2:2
Путаница неизбежно возникнет из-за многочисленных пар хозяев турнира (Италия и Азербайджан, Россия и Дания, Голландия и Румыния, Англия и Шотландия, Испания и Ирландия, Германия и Венгрия), которые ни при каких спортивных обстоятельствах не могут оказаться в одной корзине.
Шоу-бизнес
Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода
Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Общество
В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников
Спорт
СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября
Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.
Здоровье
Бронхиальная карцинома: выявляем рак легких
Одно из самых коварных заболеваний можно вовремя диагностировать, если обращать внимание на некоторые симптомы Рак легких, или бронхиальная карцинома, практически никогда не выявляется на ранних стадиях.
Космос
Астрономы раскрыли тайну луны Сатурна Энцелада
Раскрыта тайна спутника Сатурна — Энцелада.
Общество
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Гаджеты
В Европе сертифицировали три неизвестных смартфона Nokia
В Европе сертификацию прошли сразу три неизвестных смартфона, выпускаемых под брендом Nokia.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал Артема Лобова после поражения
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поддержал своего напарника по команде и друга Артема Лобова после поражения нокаутом в пятом раунде кулачного боя с Джейсоном Найтом во главе турнира BKFC 9.
Общество
Десятки рейсов задерживаются в Приморье из-за циклона
Политика
Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном
Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Политика
Климкин сожалеет об успехах Путина в Донбассе
Президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Здоровье
Три школы в Оренбуржье закрыли из-за вспышки пневмонии
В трех школах Оренбургской области временно ввели карантин по причине вспышки заболеваемости пневмонией.
Политика
Оппозиционеры не прошли в нижнюю палату парламента Белоруссии
В Белоруссии прошли выборы в нижнюю палату парламента - палату представителей национального собрания.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Футбол
Черчесов объяснил поражение россиян в матче со сборной Бельгии
Комментируя выход на поле во 2-т тайме спартаковца Бакаева, игравшего левом фланге, Черчесов отметил, что действовал он активно и со своими обязанностями справлялся, несмотря на то, что это была лишь вторая его встреча с бельгийцами за карьеру в сборной.
Музыка
Диму Билана закидали бумажными самолетиками на концерте в Воронеже
Поклонники решили проявить свою любовь своеобразно: закидав певца бумажными самолетиками.
Армия и оружие
Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС
Культура
Уфимская певица напугала Сергея Шнурова своим вокалом на шоу «Голос»
Уфимская вокалистка Ксения Меньшикова из группы MATE KENZO выступила на шоу «Голос».
Общество
На Сахалине ожидают сильный снегопад
Сильные снегопады ожидают 19 ноября в 15 районах Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.