Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Химки» одержали волевую победу над «Чертаново»

"Химки" в матче 24-го тура ФНЛ одержали победу над "Чертаново".
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