РПЛ
Коммерсантъ«Химки» получили лицензию для участия в РПЛ
«На сегодняшнем заседании комиссии Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии РФС-1, которая дает право принять участие в РПЛ в спортивном сезоне-2020/21»,— говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте «Химок».
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
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