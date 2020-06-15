РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Химки» получили лицензию для участия в РПЛ

«На сегодняшнем заседании комиссии Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии РФС-1, которая дает право принять участие в РПЛ в спортивном сезоне-2020/21»,— говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте «Химок».
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