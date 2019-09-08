Футбол
ТАСС«Химки» потерпели первое поражение в Олимп-ФНЛ, уступив «Торпедо»
ФНЛ, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Сергей Божин
|17′
|83′
Александр Филин
Московское "Торпедо" со счетом 1:0 дома победило подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Гол забил Сергей Божин (17-я минута). На 83-й минуте матча футболист "Химок" Александр Фомин получил прямую красную карточку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Торпедо» — «Химки». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч ФНЛ 8 сентября 2019 года
LiveSport.ruвчера в 00:21
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:56, Вашингтон
Политика
Экс-глава Южной Каролины решил потягаться с Трампом на выборах
В грядущих выборах американского президента будет участвовать экс-губернатор штата Южная Каролина (США) Марк Сэнфорд (Республиканская партия), передаёт Fox News.
REGNUM 17:43
Политика
Зеленского предложили номинировать на Нобелевскую премию мира
Российский политолог Станислав Белковский предложил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира.
Lenta.ru 16:49
Политика
Глава столичного отделения «Единой России», по предварительным данным, уступает кандидату от КПРФ
Глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский, по предварительным данным, уступает кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову.
Эхо Москвы 17:01
Армия и оружие
В Израиле испугались российских военных в Сирии
В связи с чем Израиль боится появления наёмников из частных военных подразделений в Сирии – неизвестно, однако специалисты не исключают, что причина этого заключается в том, что это может серьёзно ограничить действия по израильской агрессии в арабской республике.
Avia.pro 17:17
Общество
На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады
На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
REGNUM 05:00
Финансы
Американские спекулянты покупают рубль, но крайне осторожно
В начале мая чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на CME взлетели до рекордных значений выше 35 000 контрактов, после чего к середине июня снизились примерно на 20%.
Profinance.ru 17:41
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Экономика
Рязанская область попала в число перспективных для развития туризма регионов ЦФО
Рязанскую область включили в число регионов ЦФО, перспективных для развития туристической сферы.
RZN.info 10:25
Общество
На мессу Папы Римского на Мадагаскаре пришёл миллион человек
RT на русском 12:28
Общество
В Петербурге четырнадцать членов УИК отстранили от работы за нарушения
Районные суды Санкт-Петербурга отстранили от работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) 14 человек за различные нарушения, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
РИА Новости 12:18
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Экономика
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости 01:00
Экономика
Зернотрейдер ВТБ впервые стал лидером по экспорту через Черное море
В результате «Мирогрупп» впервые стала лидером по отгрузкам зерна через терминалы Черного моря.
Ведомости 17:35
Политика
«Единая Россия» стала оппозицией в Хабаровском крае
В прошлом году во втором туре губернаторских выборов в крае действующего главу региона Вячеслава Шпорта победил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал.
РБК 16:46
Политика
Предварительные итоги. Как прошел единый день голосования в России
Телеканал 360° 16:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика
Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха
Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17.
Телеканал 360° вчера в 09:46
Наука
Непослушные дети чаще страдают от бессонницы в зрелом возрасте
Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей в зрелом возрасте.
Политическая Экспертиза вчера в 17:49
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Волгоградской области
Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека.
Газета.Ru 11:16
Теннис
Рафаэль Надаль взял у Даниила Медведева первый сет финала US Open
Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего пятую строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5 в первом сете финала Открытого чемпионата США.
GoTennis.ru 17:23
Происшествия
«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Здоровье
Болит колено, или как лечить мениск
После травмы или ушиба человек чувствует щелчок в колене, который сопровождается острой и резкой болью.
MedikForum.ru 04:22
Политика
Средняя явка на выборах в Мосгордуму составила 21,45%
Средняя явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва по округам составила 21,45%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Москва 24 16:03
Происшествия
На объекте Роскосмоса задержали 14 человек
В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45