Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Химки» прервали беспроигрышную серию «Чертаново» в первенстве ФНЛ

Футболисты подмосковных "Химок" обыграли московское "Чертаново" в 24-м туре первенства ФНЛ. Воскресная игра в Химках завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Голы в составе победителей забили Аршак Корян (45-я минута, с пенальти), Идрис Умаев (51) и Артём Полярус (80).
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