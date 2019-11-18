Футболисты подмосковных "Химок" обыграли московское "Чертаново" в 24-м туре первенства ФНЛ. Воскресная игра в Химках завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Голы в составе победителей забили Аршак Корян (45-я минута, с пенальти), Идрис Умаев (51) и Артём Полярус (80).

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