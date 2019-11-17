Футбол
Soccer.ru«Химки» одержали волевую победу над «Чертаново»
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Сломанный нос и семь «горчичников»: «Чертаново» и «Химки» решали, кто закрепится на третьем месте первенства ФНЛ
На Варшавке. Чертаново Северное03:33
«Химки» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч ФНЛ 17 ноября 2019 года
LiveSport.ru15 ноября в 22:40
«Химки» обыграли «Чертаново», «Балтика» одержала победу над «СКА-Хабаровском»
Sport24.ruвчера в 10:56
«Химки» одержали волевую победу над «Чертаново», «Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск»
Sportbox.RUвчера в 11:00
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Политика
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Политика
Госбюро расследований призвало снять неприкосновенность с Порошенко
Генпрокуратура Украины может запросить у Верховной рады разрешение лишить неприкосновенности экс-президента страны Петра Порошенко, заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.
Автоспорт
Глава «Торо Россо» высказался о выступлении Квята на Гран-при Бразилии
Глава итальянской скудерии "Торо Россо" Франц Тост высказался о выступлении российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Бразилии в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Политика
Украина продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей
Украина не откажется от иска против России даже после того, как Москва вернула задержанные в Керченском проливе корабли.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
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Культура
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В последний день VIII Петербургского международного культурного форума в Эрмитаже представят картину Боттичелли из Галерей Уффици "Мадонна делла Лоджиа".
Армия и оружие
Ким Чен Ын лично провел учения ВДВ КНДР
Председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР Ким Чен Ын лично провел учения воздушно-десантных войск на фоне очередного обострения отношений с Соединенными Штатами и Южной Кореей.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Общество
Умер российский писатель Игорь Сахновский
Общество
«Превращение» людей в кошек испугало их питомцев
В комментариях в соцсетях один из пользователей отметил, что кошки «буквально впадают в ступор», а другой юзер посчитал, что люди реагировали бы похожим образом, если бы на мордочке кошки оказалось человеческое лицо.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
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Депутат отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах
Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.
Происшествия
Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн
Шестерых жительниц Воткинска в Удмуртии осудили за продажу девушек в сексуальное рабство в Бахрейн.
Общество
Киселев назвал революционным законопроект о виноделии России
Киселев отметил, что принимается закон, в котором впервые в истории России будет дано определение, что такое вино и что такое российское вино.
Политика
МВД Грузии направило спецназ к зданию парламента в Тбилиси
18 ноября МВД Грузии мобилизовало отряды специального назначения в Тбилиси возле улицы Читадзе, где расположен один из входов в заблокированный протестующими парламент.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Футбол
ЦСКА разгромил СКА в товарищеском футбольном матче
Московский ЦСКА одержал крупную победу над ростовским СКА в товарищеском футбольном матче.
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МИД предупредил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit
Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза).
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размером России
Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что высокая смертность на российских дорогах связана с размерами страны и протяженностью трасс.
Здоровье
Школу закрыли на карантин из-за пневмонии
Учебное учреждение закрыли на карантин. Предполагается, что ограничительные мероприятия снимут 24 ноября.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Общество
Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»
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США заплатили России почти $4 млрд за полёты астронавтов на «Союзах»
С 2014 года частные компании SpaceX и Boeing строят корабли по контракту с NASA, но сроки ввода их в эксплуатацию до сих пор не ясны.
Происшествия
Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек
На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Политика
В Кремле оценили упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
При подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС Минск должен учитывать действующий режим между Белоруссией и Россией, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.