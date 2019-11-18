Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Химки» одержали волевую победу над «Чертаново»

"Химки" в матче 24-го тура ФНЛ одержали победу над "Чертаново".
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