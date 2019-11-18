"Химки" в матче 24-го тура ФНЛ одержали победу над "Чертаново".

Авто Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться светодиодными фарами и задними фонарями, беспроводной зарядкой для телефона, спутниковой навигационной системой и системой безопасности и помощи семейства Ford CoPilot 360 и 360 Assist 2.0.

Футбол Гребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим Композитор и певец Михаил Гребенщиков высказался после поражения сборной России от национальной команды Бельгии в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Шоу-бизнес Виторган поблагодарил Ксению Собчак за рождение сына Максим Виторган в своем аккаунте в соцсети Instagram опубликовал видео со дня рождения сына Платона, в подписи к которому поблагодарил Ксению Собчак.

Гаджеты Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11 Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.

Политика Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли Россия передала Украине корабли, задержанные во время конфликта в Керченском проливе, произошедшего в 2018 г. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

Общество Путин одобрил строительство моста через Лену Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Политика Кремль назвал дату «нормандского саммита» Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.

Политика Порошенко хотят лишить неприкосновенности Украинская Генпрокуратура решила попросить Раду одобрить снятие неприкосновенности с бывшего лидера страны Петра Порошенко.

Транспорт В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.

Общество Врач перечислила самые безвредные сладости Много трансжиров и простых сахаров в организм попадает в результате употребления жареных во фритюре пончиков, хвороста.

Политика На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений По словам дипломата, президенты стран нормандского формата могут признать, что в течение пяти лет «Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести и не принесли мир в Украину».