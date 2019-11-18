Футбол
Soccer.ru«Химки» одержали волевую победу над «Чертаново»
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Сломанный нос и семь «горчичников»: «Чертаново» и «Химки» решали, кто закрепится на третьем месте первенства ФНЛ
На Варшавке. Чертаново Северное03:33
«Химки» обыграли «Чертаново», «Балтика» одержала победу над «СКА-Хабаровском»
Sport24.ruвчера в 10:56
«Химки» одержали волевую победу над «Чертаново», «Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск»
Sportbox.RUвчера в 11:00
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