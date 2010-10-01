Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Химки» вышли в четвертьфинал Кубка России, выбив «Оренбург»

Оренбург — Химки
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Газовик»
1′
Артем Полярус
21′
Артем Полярус
Джордже Деспотович
51′
«Химки» вышли в 1/4 финала Кубка России, одержав победу над «Оренбургом». Дублем в составе подмосковного клуба отметился нападающий Артём Полярус, открывший счёт уже на первой минуте встречи. Единственный гол у «Оренбурга» на счету Джордже Деспотовича.
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