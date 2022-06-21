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Химкомпании в России не могут купить катализаторы для серной кислоты из-за санкций

Российские химические компании столкнулись с проблемами в закупке иностранных ванадиевых катализаторов, которые нужны для производства серной кислоты из-за антироссийских санкций.
Газета.Ru
Химические компании в РФ столкнулись с проблемой импорта ванадиевых катализаторов BASF, Haldor Topsoe и DuPont (бренд MECS), которые объявили об уходе из России и Белоруссии из-за военных действий на Украине.
Коммерсантъ
«Попытки обеспечить потребности в катализаторах предпринимались в нашей стране как минимум с 1960-х годов. Однако до сих пор зарубежные поставки обеспечивали от 37% до 100% потребности в зависимости от позиции»,— говорит Максим Малков из Kept.
Коммерсантъ
Также эксперты напоминают, что попытки импортозаместить катализаторы вначале в СССР, а затем и в России предпринимаются с 1960-х годов, но отказаться от импорта не получилось.
Lenta.ru

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