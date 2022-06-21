«Попытки обеспечить потребности в катализаторах предпринимались в нашей стране как минимум с 1960-х годов. Однако до сих пор зарубежные поставки обеспечивали от 37% до 100% потребности в зависимости от позиции»,— говорит Максим Малков из Kept.