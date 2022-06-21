Химические компании в РФ столкнулись с проблемой импорта ванадиевых катализаторов BASF, Haldor Topsoe и DuPont (бренд MECS), которые объявили об уходе из России и Белоруссии из-за военных действий на Украине.
«Попытки обеспечить потребности в катализаторах предпринимались в нашей стране как минимум с 1960-х годов. Однако до сих пор зарубежные поставки обеспечивали от 37% до 100% потребности в зависимости от позиции»,— говорит Максим Малков из Kept.
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал медаль Нобелевской премии мира, заявив о намерении направить средства направить в международный чрезвычайный фонд помощи при ООН "ЮНИСЕФ" на программы помощи мирным жителям Украины.