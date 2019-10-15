Футбол
RT на русскомХинкель: работа в «Спартаке» — это большой вызов
Помощник главного тренера Доменико Тедеско в московском «Спартаке» Андреас Хинкель прокомментировал своё назначение в тренерский штаб команды.
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Хинкель: «„Спартак“ — самый популярный клуб России, у него более 25 млн фанатов в стране»
Sport24.ruвчера в 08:19
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Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
ИнфоСМИ 14 октября в 13:41
Политика
Президент подписал закон о праве полицейских объявлять предостережения
Российские полицейские смогут объявлять гражданам официальные предостережения о недопустимости их действий.
Парламентская газета 08:05
Политика
Встретивший Путина в ОАЭ «кортеж ДПС» сняли на видео
Кортеж Владимира Путина в ОАЭ, где российский президент находится с визитом, сопровождали автомобили с надписью "ДПС".
РЕН ТВ вчера в 08:45
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова
Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках не насанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Общество
Россиянам посоветовали не пропускать обеденные перерывы на работе
Эксперты советуют не пропускать обеденный перерыв и питаться 5-6 раз в день.
Будущее России. Национальные проекты 04:50
Армия и оружие
Военные из Великобритании пожаловались на угрожающие СМС от РФ
Британские военнослужащие, размещённые в Эстонии, жалуются на поступающие к ним через аккаунты в соцсетях и на мобильные телефоны подозрительные сообщения, которые могли быть отправлены из России.
News.ru 07:36
Наука
Химики создали уникальный материал, который умеет собираться в 2D-сети
16.10.19 Химики из Тринити-колледжа в Дублине создали новый материал, который собирается в 2D-сети предсказуемо в любой среде.
Портал Поиск 03:49
Политика
Глава ДНР назвал условие выполнения Минских соглашений
Пушилин считает, что Минские соглашения могут быть выполнены лишь «при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа её больной государственности».
RT на русском 07:37
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе арест топ-менеджера «Аэрофлота»
Мосгорсуд оставил в силе арест заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 ноября.
Коммерсантъ 08:11
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Гаджеты
Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11
Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
MobiDevices 07:54
Экономика
ЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше
До сих пор компания платила дивиденды дважды в год (по итогам девяти месяцев и всего года) в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО, хотя в последние годы этот уровень, как правило, был выше (в 2018 году ЛУКОЙЛ заплатил 30% чистой прибыли).
Коммерсантъ 07:43
Общество
Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве
50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.
Газета.Ru 07:26
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru 03:50
Политика
Эрдоган заявил, что не будет встречаться с Пенсом в Анкаре
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что не намерен встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом, который прибудет с рабочим визитом в турецкую столицу.
ТАСС 07:38
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов
В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Южный Федеральный 07:43
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Кино
Marvel может снять «полностью женский» супергеройский фильм
Гендерная справедливость готовится восторжествовать на очередной вершине: Marvel Studios может снять патентованное полностью женское супергеройское кино.
Российская газета 04:56
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Общество
Миллиардер потерял $600 млн из-за неудачной шутки о женщинах в США
Основатель американской компании Fisher Investments Кеннет Фишер потерял 600 миллионов долларов из-за неудачной шутки о женщинах.
ФАН 07:24
Общество
Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет
Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Футбол
Роналду вдвое обошел Месси по заработку в Instagram
Российская газета 07:27
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»
На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 14 октября в 21:46
Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
RT на русском 07:51
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
По версии следствия, в карман на ошейнике кота закладывались наркотические средства и психотропные вещества, которые тот и должен был пронести в колонию, рассказала "РГ" пресс-секретарь управления судебного департамента по Тульской области Ольга Дячук.
Российская газета 07:18
Политика
ФСБ сообщила о предотвращении 39 терактов за год
С начала года в России были предотвращены 39 терактов в различных регионах, ликвидированы 32 террориста, пресечена деятельность 49 террористических ячеек, продолжил директор ФСБ.
Ведомости 03:47
Космос
Шокирующее заявление: «бог хаоса» Апофис врежется в Землю (Express, Великобритания) (Daily Express)
Хорн заявил, что этот астероид диаметром в 340 метров врежется в Землю где-то между Северным и Черным морями.
ИноСМИ 06:04
Кино
Нил Патрик Харрис сыграет в «Матрице 4»
Продюсером назначен Грант Хилл. Как бы там ни было, для Нила Патрика Харриса участие в столь крупном проекте станет новой вехой в карьере.
Телеканал 360° вчера в 19:44