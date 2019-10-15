Политика Президент подписал закон о праве полицейских объявлять предостережения Российские полицейские смогут объявлять гражданам официальные предостережения о недопустимости их действий.

Политика Встретивший Путина в ОАЭ «кортеж ДПС» сняли на видео Кортеж Владимира Путина в ОАЭ, где российский президент находится с визитом, сопровождали автомобили с надписью "ДПС".

Происшествия Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках не насанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.

Общество Россиянам посоветовали не пропускать обеденные перерывы на работе Эксперты советуют не пропускать обеденный перерыв и питаться 5-6 раз в день.

Армия и оружие Военные из Великобритании пожаловались на угрожающие СМС от РФ Британские военнослужащие, размещённые в Эстонии, жалуются на поступающие к ним через аккаунты в соцсетях и на мобильные телефоны подозрительные сообщения, которые могли быть отправлены из России.

Наука Химики создали уникальный материал, который умеет собираться в 2D-сети 16.10.19 Химики из Тринити-колледжа в Дублине создали новый материал, который собирается в 2D-сети предсказуемо в любой среде.

Политика Глава ДНР назвал условие выполнения Минских соглашений Пушилин считает, что Минские соглашения могут быть выполнены лишь «при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа её больной государственности».

Происшествия Мосгорсуд оставил в силе арест топ-менеджера «Аэрофлота» Мосгорсуд оставил в силе арест заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 ноября.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Здоровье Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.

Гаджеты Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11 Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.

Экономика ЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше До сих пор компания платила дивиденды дважды в год (по итогам девяти месяцев и всего года) в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО, хотя в последние годы этот уровень, как правило, был выше (в 2018 году ЛУКОЙЛ заплатил 30% чистой прибыли).

Общество Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве 50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.

Культура Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.

Политика Эрдоган заявил, что не будет встречаться с Пенсом в Анкаре Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что не намерен встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом, который прибудет с рабочим визитом в турецкую столицу.

Спорт Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.

Общество Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.

Кино Marvel может снять «полностью женский» супергеройский фильм Гендерная справедливость готовится восторжествовать на очередной вершине: Marvel Studios может снять патентованное полностью женское супергеройское кино.

Общество Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.

Общество Миллиардер потерял $600 млн из-за неудачной шутки о женщинах в США Основатель американской компании Fisher Investments Кеннет Фишер потерял 600 миллионов долларов из-за неудачной шутки о женщинах.

Общество Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».

Политика Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера» На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.

Происшествия Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста» По версии следствия, в карман на ошейнике кота закладывались наркотические средства и психотропные вещества, которые тот и должен был пронести в колонию, рассказала "РГ" пресс-секретарь управления судебного департамента по Тульской области Ольга Дячук.

Политика ФСБ сообщила о предотвращении 39 терактов за год С начала года в России были предотвращены 39 терактов в различных регионах, ликвидированы 32 террориста, пресечена деятельность 49 террористических ячеек, продолжил директор ФСБ.