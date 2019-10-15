Футбол
RT на русскомХинкель: работа в «Спартаке» — это большой вызов
Помощник главного тренера Доменико Тедеско в московском «Спартаке» Андреас Хинкель прокомментировал своё назначение в тренерский штаб команды.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 12:23, Вашингтон
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»
На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Политика
Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований
Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Газета.Ru 06:38
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Политика
В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
REGNUM 06:19
Политика
В Киеве призвали распустить ДНР и ЛНР
«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины», — написала она в Facebook.
RT на русском 12:04
Экономика
Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке
Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
РБК 02:00
Спорт
Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Газета.Ru 07:20
Политика
В Кремле прокомментировали слова Суркова о «путинизме»
По словам помощника президента, «путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования».
Rambler News Service вчера в 07:25
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Дни24 05:17
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 13 октября в 16:02
Шоу-бизнес
Агния Кузнецова впервые станет мамой
Сама же Агния Кузнецова не комментирует радостное событие.
RuNews24.ru 09:21
Футбол
В «МЮ» отказались от возвращения Ибрагимовича
Напомним, что Ибрагимович забил 29 голов в 53-х матчах за «МЮ», в том числе мяч в финале победного Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» в 2017 году.
ODDS.ru вчера в 07:15
Армия и оружие
Телеканал ABC выдал кадры военных учений в США за атаку Турции в Сирии
Американский телеканал ABC выдал военные учения США двухлетней давности за атаку турецкой армии в Сирии.
Sputnik Литва 11:30
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Известия 09:29
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Здоровье
Глава Дагестана принял участие в заседании по реализации нацпроектов
Вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Государственная жилищная инспекция Республики Дагестан 10:37
Происшествия
В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь
14 октября родственники погибшего получили результаты экспертизы и были шокированы — в заключении говорится, что в крови малыша обнаружили алкоголь в количестве 0,51 промилле.
Известия 12:01
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
РИА Новости вчера в 05:53
Авто
Первый пикап Tesla напоминает «бронетранспортер из будущего»
Илон Маск интригует публику рассказами о своем электропикапе как о «бронетранспортере из будущего», который называет Cybertruck.
Letnews.ru 06:06
Армия и оружие
Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
РИА Новости 11:14
Политика
Преемница Меркель прокомментировала воссоединение Крыма и РФ
Начальник Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поделилась своей позицией по воссоединению Крыма с Россией.
УтроNews вчера в 02:20
Политика
Россияне потребовали не давать Соловьеву итальянское гражданство
Около 50 тысяч человек подписали петицию с требованием не допустить получение российским телеведущим Владимиром Соловьевым итальянского гражданства.
Lenta.ru вчера в 10:51
Политика
Азербайджан вручил ноту России из-за визита Затулина в Карабах
В сообщении отмечается, что Баку выразил возмущение визитом заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.
Московский Комсомолец 11:50
Общество
Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы
Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
РБК 09:07