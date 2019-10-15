Футбол

RT на русскомRT на русскомХинкель: работа в «Спартаке» — это большой вызов

Помощник главного тренера Доменико Тедеско в московском «Спартаке» Андреас Хинкель прокомментировал своё назначение в тренерский штаб команды.
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Андреас Хинкель: «Спартак» – самый популярный в России

Советский спорт11:22

Тренер «Спартака» Хинкель не будет перевозить семью в Москву

Спорт-Экспресс10:40

Помощник Тедеско: «„Спартак“ — самый популярный клуб в России»

Sportbox.RU09:19

Хинкель: работа в «Спартаке» — это большой вызов

RT на русском08:57

Новый тренер «Спартака» Хинкель: наш клуб — самый популярный в России

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Хинкель: «„Спартак“ — самый популярный клуб России, у него более 25 млн фанатов в стране»

Sport24.ru08:19

Помощник Тедеско: «„Спартак“ — самый популярный клуб в России»

Матч ТВ09:19
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 12:23, Вашингтон
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Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

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МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
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В России назначили первый штраф за фейковые новости

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В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
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Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
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В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
REGNUM 06:19
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«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины», — написала она в Facebook.
RT на русском 12:04
Экономика

Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке

Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
РБК 02:00
Спорт

Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Газета.Ru 07:20
Политика

В Кремле прокомментировали слова Суркова о «путинизме»

По словам помощника президента, «путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования».
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Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА

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На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

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Шоу-бизнес

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Сама же Агния Кузнецова не комментирует радостное событие.
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В «МЮ» отказались от возвращения Ибрагимовича

Напомним, что Ибрагимович забил 29 голов в 53-х матчах за «МЮ», в том числе мяч в финале победного Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» в 2017 году.
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Армия и оружие

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Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды

Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
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Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
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Глава Дагестана принял участие в заседании по реализации нацпроектов

Вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
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В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь

14 октября родственники погибшего получили результаты экспертизы и были шокированы — в заключении говорится, что в крови малыша обнаружили алкоголь в количестве 0,51 промилле.
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Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

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Первый пикап Tesla напоминает «бронетранспортер из будущего»

Илон Маск интригует публику рассказами о своем электропикапе как о «бронетранспортере из будущего», который называет Cybertruck.
Letnews.ru 06:06
Армия и оружие

Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

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Преемница Меркель прокомментировала воссоединение Крыма и РФ

Начальник Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поделилась своей позицией по воссоединению Крыма с Россией.
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Азербайджан вручил ноту России из-за визита Затулина в Карабах

В сообщении отмечается, что Баку выразил возмущение визитом заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.
Московский Комсомолец 11:50
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Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
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Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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Андреас Хинкель
Немецкий футболист
Немецкий футболист, тренер. Играл на позиции правого защитника и часто подключался к атакам, демонстрируя хороший дриблинг. Провёл 21 матч за национальную сборную Германии, дебютировал в 2003 году в матче с командой Сербии и Черногории, был участником чемпионата Европы 2004 года, но не попал в заявку на чемпионат мира 2006.
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