Футбол
RT на русскомХинкель: работа в «Спартаке» — это большой вызов
Помощник главного тренера Доменико Тедеско в московском «Спартаке» Андреас Хинкель прокомментировал своё назначение в тренерский штаб команды.
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Хинкель: «„Спартак“ — самый популярный клуб России, у него более 25 млн фанатов в стране»
Sport24.ruвчера в 08:19
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Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Происшествия
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Российская газета вчера в 15:05
Хоккей
Кучеров и Василевский помогли «Тампе» победить «Монреаль» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Монреаль Канадиенс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.
РБК 01:10
Гаджеты
Google презентовал новые смартфоны
Google на презентации в Нью-Йорке представил линейку новых смартфонов Google Pixel 4 и другие продукты.
Интерфакс 00:39
Происшествия
Мать умершей в Кирове от голода трёхлетней девочки признана вменяемой
RT на русском 03:09
Происшествия
Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии
В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти.
Коммерсантъ 03:57
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.
РБК вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы
В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru вчера в 06:28
Происшествия
Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске
Центральный районный суд Красноярска арестовал до 13 декабря Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого.
РБК 02:05
Здоровье
Скворцова назвала основную причину смертей в России
«Регионы, которые недооценивали сосудистую смертность, кодируя причины смерти как невыясненные или от старости, с одной стороны, все равно не могли исказить показатели, но кроме того, теряли рычаги для управления смертностью в регионе», — подчеркнула Скворцова.
РБК 04:51
Политика
Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне
Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил восхождение на священную гору корейцев Пэктусан на белом коне.
Известия вчера в 23:35
Футбол
Полиция арестовала подозреваемых в расизме болгарских фанатов
Полиция Болгарии задержала пятерых фанатов, подозреваемых в проявлении расизма во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Англии, передает Daily Mail.
Газета.Ru 04:16
Гаджеты
В декабре на конференции IEDM 2019 компания TSMC подробно расскажет о 5-нм техпроцессе
Наличие опытных чипов позволяет TSMC оценить возможности будущих полупроводников, выпущенных на базе нового техпроцесса, о чём компания подробно расскажет в декабре.
3DNews 02:01
Происшествия
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.
Экспресс газета вчера в 06:27
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика
Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 14 октября в 11:02
Происшествия
В Петербурге задержали женщину, убившую соседа и расчленившую его тело
Полицейские задержали женщину, подозреваемую в убийстве соседа по коммунальной квартире.
REGNUM 03:16
Политика
Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
Известия 04:43
Здоровье
Специалисты рассказали о правилах питания на работе
В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.
RT на русском вчера в 23:00
Здоровье
Лимаренко рассказал «России 24» про высокие зарплаты сахалинских врачей и другие прелести островной медицины
О работе властей по модернизации здравоохранения на островах рассказал в интервью для федерального телеканала "Россия 24" губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Сахалин.Инфо вчера в 23:41
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Происшествия
Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском
Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.
Российская газета 03:40
Армия и оружие
Британские военные пожаловались на угрожающие СМС от России
Дислоцированные в Эстонии британские военнослужащие пожаловались на поступающие к ним через аккаунты в социальных сетях и на мобильные телефоны загадочные сообщения, которые, по данным западных СМИ, могли быть отправлены российской стороной.
Взгляд.ру 04:32
Хоккей
Гусев выразил недовольство переводом в четвёртое звено «Нью-Джерси»
Хочется не быть хоккеистом четвёртого звена, палкой, которая стреляет раз в год, а стабильно играть и набирать очки.
RT на русском 01:51
Армия и оружие
Канада приостановила поставки оружия Турции
Канада приостановила поставки оружия Турции из-за военной операции в Сирии, передает ОТР.
Общественное телевидение России 00:28
Политика
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
Вести.Ru вчера в 12:55
Гаджеты
Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Политика
В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе
Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.
RT на русском 05:03
Политика
Эрдоган приедет в Россию в октябре
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию до конца этого месяца.
Lenta.ru 03:06