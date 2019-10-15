Помощник главного тренера Доменико Тедеско в московском «Спартаке» Андреас Хинкель прокомментировал своё назначение в тренерский штаб команды.

Хинкель: работа в «Спартаке» — это большой вызов

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Происшествия В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Гаджеты Google презентовал новые смартфоны Google на презентации в Нью-Йорке представил линейку новых смартфонов Google Pixel 4 и другие продукты.

Происшествия Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти.

Общество МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.

Происшествия Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске Центральный районный суд Красноярска арестовал до 13 декабря Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти своего знакомого.

Здоровье Скворцова назвала основную причину смертей в России «Регионы, которые недооценивали сосудистую смертность, кодируя причины смерти как невыясненные или от старости, с одной стороны, все равно не могли исказить показатели, но кроме того, теряли рычаги для управления смертностью в регионе», — подчеркнула Скворцова.

Политика Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на белом коне Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил восхождение на священную гору корейцев Пэктусан на белом коне.

Футбол Полиция арестовала подозреваемых в расизме болгарских фанатов Полиция Болгарии задержала пятерых фанатов, подозреваемых в проявлении расизма во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Англии, передает Daily Mail.

Гаджеты В декабре на конференции IEDM 2019 компания TSMC подробно расскажет о 5-нм техпроцессе Наличие опытных чипов позволяет TSMC оценить возможности будущих полупроводников, выпущенных на базе нового техпроцесса, о чём компания подробно расскажет в декабре.

Происшествия Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Политика Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.

Политика Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.

Здоровье Специалисты рассказали о правилах питания на работе В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.

Здоровье Лимаренко рассказал «России 24» про высокие зарплаты сахалинских врачей и другие прелести островной медицины О работе властей по модернизации здравоохранения на островах рассказал в интервью для федерального телеканала "Россия 24" губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Происшествия Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Происшествия Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.

Армия и оружие Британские военные пожаловались на угрожающие СМС от России Дислоцированные в Эстонии британские военнослужащие пожаловались на поступающие к ним через аккаунты в социальных сетях и на мобильные телефоны загадочные сообщения, которые, по данным западных СМИ, могли быть отправлены российской стороной.

Хоккей Гусев выразил недовольство переводом в четвёртое звено «Нью-Джерси» Хочется не быть хоккеистом четвёртого звена, палкой, которая стреляет раз в год, а стабильно играть и набирать очки.

Армия и оружие Канада приостановила поставки оружия Турции Канада приостановила поставки оружия Турции из-за военной операции в Сирии, передает ОТР.

Гаджеты Назван быстрый способ повысить производительность смартфона "Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.

Политика В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.