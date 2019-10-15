Футбол

RT на русскомRT на русскомХинкель: работа в «Спартаке» — это большой вызов

Помощник главного тренера Доменико Тедеско в московском «Спартаке» Андреас Хинкель прокомментировал своё назначение в тренерский штаб команды.
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Хинкель: работа в «Спартаке» — это большой вызов

RT на русском08:57

Помощник Тедеско: «„Спартак“ — самый популярный клуб в России»

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Помощник Тедеско: «„Спартак“ — самый популярный клуб в России»

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Андреас Хинкель: «Спартак» – самый популярный в России

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Новый тренер «Спартака» Хинкель: наш клуб — самый популярный в России

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Тренер «Спартака» Хинкель не будет перевозить семью в Москву

Спорт-Экспресс10:40
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Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, как отец «воспитывал» дочерей

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С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
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Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ

Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
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Главы Минобороны России и США Сергей Шойгу и Марк Эспер в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба российского ведомства.
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Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России

В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
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Эксперты назвали 5 опасных для здоровья народных средств

Эксперты портала «Здоровье Mail.ru» считают, что как минимум 5 из них на пользу не пойдут и принесут только вред.
Вечерний курьер 12 октября в 14:12
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Картонный Дзюба посетил лекцию в московском университете

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Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
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Последняя партия российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поступит в Турцию в ноябре-декабре.
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Армия и оружие

Появилось фото российского патруля у Манбиджа на северо-востоке Сирии

Reuters опубликовало фотографию военных патрулей, на которых развел российские и сирийские флаги.
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Дубль Шомуродова помог Узбекистану обыграть Сингапур в отборе ЧМ-2022

После трех сыгранных матчей Узбекистан под руководством Эктора Купера занимает первое место в группе D второго этапа квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года, набрав семь очков.
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США отказали в получении виз 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН.
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В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале

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Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
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В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
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Минздрав России опубликовал памятку для родителей детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах.
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Россияне устроили самосуд над мужчиной за нападения на детей

Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, которого подозревают в серии нападений на женщин и детей.
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Немецкий футболист, тренер. Играл на позиции правого защитника и часто подключался к атакам, демонстрируя хороший дриблинг. Провёл 21 матч за национальную сборную Германии, дебютировал в 2003 году в матче с командой Сербии и Черногории, был участником чемпионата Европы 2004 года, но не попал в заявку на чемпионат мира 2006.
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