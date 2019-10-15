Помощник главного тренера Доменико Тедеско в московском «Спартаке» Андреас Хинкель прокомментировал своё назначение в тренерский штаб команды.

Хинкель: работа в «Спартаке» — это большой вызов

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