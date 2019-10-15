Футбол
RT на русскомХинкель: работа в «Спартаке» — это большой вызов
Помощник главного тренера Доменико Тедеско в московском «Спартаке» Андреас Хинкель прокомментировал своё назначение в тренерский штаб команды.
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Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
REGNUM вчера в 15:12
Армия и оружие
Эрдоган оценил санкции США против Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не обеспокоена угрозами США ввести санкции.
Газета.Ru 16:54
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11
В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.
Astera 13:08
Происшествия
Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение
Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Ведомости 14:47
Авто
Автомобили УАЗ оснастят новыми опциями
В 2019 или 2020 году внедорожники УАЗ могут получить новые мультимедийные системы, задние воздуховоды, розетки USB, электронный стояночный тормоз и другие долгожданные новшества.
Автоновости дня 06:00
Армия и оружие
Появилось фото российского патруля у Манбиджа на северо-востоке Сирии
Reuters опубликовало фотографию военных патрулей, на которых развел российские и сирийские флаги.
РБК 17:01
Общество
6-летнюю Алину Якупову из Москвы назвали самой красивой девочкой мира
Алину Якупову, юную модель из Москвы, удостоили негласного звания самой красивой девочки мира.
Woman.ru 12:58
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru 19:49
Политика
Рейтинг Зеленского среди украинцев упал
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского среди граждан Украины упал.
РЕН ТВ вчера в 16:16
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Здоровье
С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития
С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
Гарант 05:26
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН 11:39
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
Экономика
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru вчера в 07:47
Экономика
Минск оценил потери из-за налогового маневра и загрязненной нефти
Белоруссия из-за налогового маневра и загрязненной российской нефти недополучила в экспортной программе около $1,5 млрд.
ТАСС 09:10
Политика
Эрдоган назвал дату последнего этапа поставок С-400
Последняя партия российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поступит в Турцию в ноябре-декабре.
РБК 18:25
Происшествия
Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле
Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
RT на русском 02:11
Футбол
Глава Болгарского футбольного союза подал в отставку после скандала
Дорогой ценой обошлась выходка болгарских болельщиков во время матча против Англии для президента БФС Борислава Михайлова.
Sport.ru 11:59
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры
Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.
ТАСС вчера в 07:34
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли в Донбассе
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.
Московский Комсомолец 12:53
Футбол
Федун назвал среди задач «Спартака» победу в чемпионате к 2022 году
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб.
Российская газета 16:21
Политика
Пенс отказался сотрудничать с демократами по делу об импичменте Трампа
Вице-президент США Майкл Пенс отказался во вторник сотрудничать с конгрессменами-демократами, которые проводят расследование обвинений в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
ТАСС 19:29
Футбол
Вратарь сборной Кипра пообещал болеть за Артема Дзюбу
Голкипер сборной Кипра Урко Пардо заявил, что теперь будет болеть за форварда российской сборной Артема Дзюбу в бомбардирской гонке отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Петербургский дневник 05:05
Общество
Минюст попросил суд ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции подало в Верховный суд России исковое заявление о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева, а также исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.
Вести.Ru 14:18
Авто
На торги выставлен сгоревший дотла Ferrari
Автоновости дня вчера в 02:54
Футбол
Швеция — Испания 1:1
Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:36