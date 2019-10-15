Футбол
RT на русскомХинкель: работа в «Спартаке» — это большой вызов
Помощник главного тренера Доменико Тедеско в московском «Спартаке» Андреас Хинкель прокомментировал своё назначение в тренерский штаб команды.
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В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома
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Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
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Путин подарил белого кречета принцу Абу-Даби
Наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян получил от президента России Владимира Путина такой же подарок, как и король Саудовской Аравии — белого кречета.
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Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
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Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
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