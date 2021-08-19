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Хинштейн: депутаты «Единой России» подготовили проект о запрете русофобам въезда в РФ

В Государственную Думу внесут законопроект о запрете въезда в страну русофобам.
Lenta.ru
О данном законопроекте рассказал руководитель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, пишет РИА Новости.
Дума ТВ
По словам Хинштейна, "документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве".
Интерфакс
Изменения предлагается внести в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" в части расширения оснований для запрета въезда в Россию.
ТАСС

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