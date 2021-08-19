Lenta.ruХинштейн: депутаты «Единой России» подготовили проект о запрете русофобам въезда в РФВ Государственную Думу внесут законопроект о запрете въезда в страну русофобам.Lenta.ruО данном законопроекте рассказал руководитель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, пишет РИА Новости.Дума ТВПо словам Хинштейна, "документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве".ИнтерфаксИзменения предлагается внести в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" в части расширения оснований для запрета въезда в Россию.ТАССЧитать далееСвернутьДождьДождьДума ТВSmotrim.ruПолитика СегодняНовостной фронтFBM.ruГЛАС.RUЦарьградБлокнот.руИА DixiNews // Новости МосквыСенсаций.НетСобеседникНародные новостиПолитРоссияРидусAnewsReadovka NewsКурьер. Среда. БердскНовые ИзвестияBaltNews.lvRT на русскомDeita.ruГлавный региональныйПодробнее о событииВ Госдуме оценили законопроект о запрете въезда русофобамГазета.Ru12:18Хинштейн: депутаты «Единой России» подготовили проект о запрете русофобам въезда в РФLenta.ru04:09В Госдуме объяснили важность закона о запрете въезда русофобам в РоссиюВзгляд.ру10:43Толстой: русофобам и нацистам не место в РоссииREGNUM09:03Глава комитета Госдумы Пискарев: законопроект о запрете въезда русофобам является вынужденной меройРИА Новости11:02В Госдуме разработали законопроект о поддержке русскоязычных меньшинств в других странахRT на русском03:51В «Единой России» подготовили законопроект о защите от русофобии со стороны иностранцевТАСС03:20Показать ещёОценить5,1KПоделиться