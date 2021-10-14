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Хинштейн попросит Генпрокуратуру проверить наличие у депутата Веллера счета в Лихтенштейне

Заместитель секретаря генсовета "Единая Россия" Александр Хинштейн направит запросы Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг из-за информации о том, что у депутата Госдумы нового созыва от ЕР Алексея Веллера есть средства за рубежом.В источнике
Александр Хинштейнроссийский журналист
Запросы о возможном наличии у депутата ГД Алексея Веллера банковского счета в Лихтенштейне будут направлены в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг. Есть счет — значит, долой с госслужбы или из депутатов. В этом вопросе не может быть двух мнений.URA.Ru

С чего всё началось

"Запросы о возможном наличии у депутата Госдумы Алексея Веллера банковского счета в Лихтенштейне будут направлены в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг в ближайшее время", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале
 в четверг.

Подробнее о событии

Хинштейн попросит Генпрокуратуру проверить наличие у депутата Веллера счета в Лихтенштейне
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Life.ruвчера в 09:13
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