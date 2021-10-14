Заместитель секретаря генсовета "Единая Россия" Александр Хинштейн направит запросы Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг из-за информации о том, что у депутата Госдумы нового созыва от ЕР Алексея Веллера есть средства за рубежом.

Daily Moscow Daily Moscow Росбалт ИА Красная Весна Русская Планета Политическая Экспертиза Газета.Ru Северпост ФАН Экономика сегодня ГлагоL Комсомольская правда REGNUM Life.ru Политика Сегодня Новый День

Александр Хинштейн российский журналист Запросы о возможном наличии у депутата ГД Алексея Веллера банковского счета в Лихтенштейне будут направлены в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг. Есть счет — значит, долой с госслужбы или из депутатов. В этом вопросе не может быть двух мнений. URA.Ru

С чего всё началось "Запросы о возможном наличии у депутата Госдумы Алексея Веллера банковского счета в Лихтенштейне будут направлены в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг в ближайшее время", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале в четверг. ТАСС вчера в 08:24