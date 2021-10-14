Заместитель секретаря генсовета "Единая Россия" Александр Хинштейн направит запросы Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг из-за информации о том, что у депутата Госдумы нового созыва от ЕР Алексея Веллера есть средства за рубежом.В источнике
Запросы о возможном наличии у депутата ГД Алексея Веллера банковского счета в Лихтенштейне будут направлены в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг. Есть счет — значит, долой с госслужбы или из депутатов. В этом вопросе не может быть двух мнений.URA.Ru
С чего всё началось
"Запросы о возможном наличии у депутата Госдумы Алексея Веллера банковского счета в Лихтенштейне будут направлены в Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг в ближайшее время", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале
Самая низкая температура, которая может существовать, — это абсолютный ноль, равный 0 Кельвинов или -273,16°C. Предыдущие исследования также показали, что по мере того, как вещества охлаждаются, они начинают проявлять новые свойства.
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