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Хинштейн: правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию

Кабмин поддержал документ об ужесточении наказания за педофилию, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
РИА Новости
«Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности. Ранее в поддержку законопроекта высказался Верховный суд. Рассчитываю, что уже в ближайшее время Госдума рассмотрит нашу инициативу», — сказал Хинштейн.
РАПСИ
Проект в сентябре внесли в Госдуму депутаты от "Единой России" Александр Хинштейн и Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Турчак.
РИА Новости
Сейчас максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения насилия ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.
ТАСС

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Педофилов будут сажать в тюрьму на пожизненный срок
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Хинштейн: правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию
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