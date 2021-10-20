«Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности. Ранее в поддержку законопроекта высказался Верховный суд. Рассчитываю, что уже в ближайшее время Госдума рассмотрит нашу инициативу», — сказал Хинштейн.
Сейчас максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения насилия ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.
Соратница оппозиционера Алексея Навального и экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен в России) Любовь Соболь объявлена в розыск Министерством внутренних дел.
Четверо граждан РФ, один гражданин Узбекистана и один - Украины арестованы в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров, сообщает газета Hurriyet.
Хотя с момента выпуска 11-го поколения мобильных процессоров Intel Core серии Tiger Lake-H45 прошло всего пять месяцев, в Сети уже стали появляться первые утечки, связанные с их наследной серией Alder Lake-P (H45).