Часть регионов не заключили соглашения с Минсельхозом на предоставление субсидии для компенсации мукомольным и хлебопекарным предприятиям части затрат на приобретение зерна и при реализации хлебной продукции, о чем стало известно на прошедшем 18 февраля совещании у заместителя главы министерства Джамбулата Хатуова.

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