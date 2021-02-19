Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Хлебопекам недосыпали господдержки

Часть регионов не заключили соглашения с Минсельхозом на предоставление субсидии для компенсации мукомольным и хлебопекарным предприятиям части затрат на приобретение зерна и при реализации хлебной продукции, о чем стало известно на прошедшем 18 февраля совещании у заместителя главы министерства Джамбулата Хатуова.В источнике
Коммерсантъ
Сайт Ставрополя 1777.ru
Newstracker.ru
ПолитРоссия
ГТРК Чувашия
Калужские новости
Своё ТВ
Газета Республика Башкортостан
РБК Уфа
Башинформ
УтроNews
Ставропольская правда
АгроБизнес
News.ru
Прибыль RU
Mirmol.ru
Весть (Калужская область)
Экономика сегодня
URA.Ru
Народные новости
SM News Калининград
ГТРК Ставрополье
Победа 26
Калужские Губернские Ведомости
АТВмедиа
Подробнее о событии

Пекари и мукомолы получат субсидии на 4,6 млрд рублей

News.ruвчера в 11:32

Минсельхоз перечислил в регионы РФ все 4,7 млрд рублей для поддержки хлебопеков и мукомолов

Milknews.ruвчера в 01:16

Хлебопекарные и мукомольные предприятия получат субсидии более чем на 4 млрд рублей

Экономика сегоднявчера в 03:31

Курганские власти придумали, как остановить рост цен на муку

URA.Ruвчера в 01:36

Производители хлеба могут получить субсидии

Дагестанская правдавчера в 07:10

Российские мукомолы заключили соглашения для получения субсидий на 2,88 млрд рублей

ТАССвчера в 00:49

Минсельхоз перечислил регионам все запланированные 4,7 млрд рублей для поддержки хлебопеков и мукомолов

Коммерсантъвчера в 01:45
Интересное

«Эдмонтон» обыграл «Виннипег», Макдэвид набрал 500-е очко в лиге

«Эдмонтон» 18 февраля в матче регулярного сезона НХЛ дома обыграл «Виннипег» (3:2). Дублем в составе «Ойлерс» отличился немецкий форвард Леон Драйзайтль, две результативные передачи в свой актив записал Коннор Макдэвид.
Спорт-Экспресс18 февраля в 00:42

Британия оплатила выдачу украинских паспортов жителям Крыма

Лондон, 20 февраля 2021, 19:00 — REGNUM Посольство Британии в Киеве выделило 168 тыс. фунтов стерлингов (около $235 тыс.) административным структурам Херсонской области Украины, выдающим украинские паспорта жителям Крыма.
REGNUM02:11

Родственники ветерана Артеменко остались недовольны приговором Навальному

Родственники ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко остались недовольны решением суда в отношении Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).
Lenta.ru03:21