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Хлебопекарные и мукомольные предприятия получат субсидии более чем на 4 млрд рублей

В целях частичной компенсации затрат производителей муки, хлеба и хлебобулочных изделий, Правительство РФ выделило из бюджета 4,7 млрд рублей в конце 2020 года. Согласно Минсельхозу РФ, на данный момент в целях поддержки мукомольных предприятий заключены соглашения с 53 регионами.В источнике
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Пекари и мукомолы получат субсидии на 4,6 млрд рублей

News.ruвчера в 11:32

Производители хлеба могут получить субсидии

Дагестанская правдавчера в 07:10

Минсельхоз перечислил регионам все запланированные 4,7 млрд рублей для поддержки хлебопеков и мукомолов

Коммерсантъвчера в 01:45

Хлебопекарные и мукомольные предприятия получат субсидии более чем на 4 млрд рублей

Экономика сегоднявчера в 03:31

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URA.Ruвчера в 01:36

Минсельхоз перечислил в регионы РФ все 4,7 млрд рублей для поддержки хлебопеков и мукомолов

Milknews.ruвчера в 01:16

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