Хлебопекарные и мукомольные предприятия получат субсидии более чем на 4 млрд рублей
В целях частичной компенсации затрат производителей муки, хлеба и хлебобулочных изделий, Правительство РФ выделило из бюджета 4,7 млрд рублей в конце 2020 года. Согласно Минсельхозу РФ, на данный момент в целях поддержки мукомольных предприятий заключены соглашения с 53 регионами.В источнике
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Хлебопекарные и мукомольные предприятия получат субсидии более чем на 4 млрд рублей
Экономика сегоднявчера в 03:31
Минсельхоз перечислил в регионы РФ все 4,7 млрд рублей для поддержки хлебопеков и мукомолов
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