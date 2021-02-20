Лубянское побоище: кто победит в битве между Невским и Дзержинским

Ведь борьба за возвращение Дзержинского на Лубянку была начата российскими левыми еще в "лихие 1990-е", и все эти годы власть скорее мешала, чем помогала им. Референдум по этому вопросу, например, так и не дала провести.