Первую медаль на чемпионате мира по биатлону сборная России выиграла в мужской эстафете

Первую медаль на чемпионате мира по биатлону сборная России выиграла в мужской эстафете В субботу, в предпоследний день чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке, сборная России наконец завоевала первую медаль на этих соревнованиях.