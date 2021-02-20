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Хлебопекарные и мукомольные предприятия получат субсидии более чем на 4 млрд рублей

В целях частичной компенсации затрат производителей муки, хлеба и хлебобулочных изделий, Правительство РФ выделило из бюджета 4,7 млрд рублей в конце 2020 года. Согласно Минсельхозу РФ, на данный момент в целях поддержки мукомольных предприятий заключены соглашения с 53 регионами.В источнике
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Пекари и мукомолы получат субсидии на 4,6 млрд рублей

News.ruвчера в 11:32

Производители хлеба могут получить субсидии

Дагестанская правдавчера в 07:10

Минсельхоз перечислил регионам все запланированные 4,7 млрд рублей для поддержки хлебопеков и мукомолов

Коммерсантъвчера в 01:45

Хлебопекарные и мукомольные предприятия получат субсидии более чем на 4 млрд рублей

Экономика сегоднявчера в 03:31

Курганские власти придумали, как остановить рост цен на муку

URA.Ruвчера в 01:36

Минсельхоз перечислил в регионы РФ все 4,7 млрд рублей для поддержки хлебопеков и мукомолов

Milknews.ruвчера в 01:16

Российские мукомолы заключили соглашения для получения субсидий на 2,88 млрд рублей

ТАССвчера в 00:49
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Первую медаль на чемпионате мира по биатлону сборная России выиграла в мужской эстафете

Первую медаль на чемпионате мира по биатлону сборная России выиграла в мужской эстафете В субботу, в предпоследний день чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке, сборная России наконец завоевала первую медаль на этих соревнованиях.
Коммерсантъвчера в 11:20

В РФ зарегистрировали тест-систему для определения британского штамма COVID-19

«Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для британского штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции», — заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Известия03:39

За сутки в Подмосковье выявлено 577 случаев заражения коронавирусом COVID-19

По информации, предоставленной региональным оперативным штабом, наибольшее число заболевших за минувшие 24 часа было зарегистрировано в следующих подмосковных городских округах: Королев +42; Мытищи +32; Красногорск +29; Сергиев Посад +29; Подольск +28; Солнечногорск +28; Химки +26; Щелково +25; Балашиха +25; Дмитров +24; Одинцово +23.
Evo-rus.com18 февраля в 11:10