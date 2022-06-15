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Хлебопеки попросили увеличить господдержку из-за антироссийских санкций

Российские пекари попросили увеличить размер субсидий и помощи отрасли ввиду влияния новых антироссийских санкций.
Газета.Ru
“Ъ” ознакомился с обращением РСП к зампреду комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежде Школкиной с просьбой изменить правила субсидирования хлебопекарных предприятий.
Коммерсантъ
РСП просит расширить размер субсидий с 2,5 рублей до 7,5 рублей за 1 кг, расширить действие компенсации на больший ассортимент и позволить увеличивать цену на продукцию.
Infinica
По данным Минсельхоза, из выделенных 2,5 млрд руб. производители получили 17,92% средств.
Коммерсантъ

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Российские пекари попросили увеличить субсидии из-за санкций
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