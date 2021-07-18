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Экономика

Хлебопеки жалуются на поставщиков

Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении цен на 7–12% с августа из-за роста стоимости сырья.
Коммерсантъ
Там добавили, что поставщики обосновывают увеличение цен подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки.
Коммерсантъ
Несколько производителей хлеба, в свою очередь, неофициально подтвердили, что с августа индексируют оптовые цены на продукцию.
ПРАЙМ
Как пояснил президент Российского союза пекарей Алексей Лялин, все виды сырья подорожали в несколько раз, хотя сам хлеб — всего на 1 рубль год к году.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Ритейлеров предупредили о грядущем повышении цен на хлеб

ФАН19:15

Производители: в России подорожает хлеб

URA.Ru19:02

Хлебопеки жалуются на поставщиков

Коммерсантъ17:35
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