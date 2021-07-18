КоммерсантъХлебопеки жалуются на поставщиковХлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении цен на 7–12% с августа из-за роста стоимости сырья.КоммерсантъТам добавили, что поставщики обосновывают увеличение цен подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки.КоммерсантъНесколько производителей хлеба, в свою очередь, неофициально подтвердили, что с августа индексируют оптовые цены на продукцию.ПРАЙМКак пояснил президент Российского союза пекарей Алексей Лялин, все виды сырья подорожали в несколько раз, хотя сам хлеб — всего на 1 рубль год к году.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРитейлеров предупредили о грядущем повышении цен на хлебФАН19:15Производители: в России подорожает хлебURA.Ru19:02Хлебопеки жалуются на поставщиковКоммерсантъ17:35Показать все источникиОценить4Поделиться