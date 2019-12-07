Происшествия
BFM.ruХлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени
Один человек погиб и трое пострадали от хлопка газа в жилом доме в Тюмени. ЧП произошло на первом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома на улице Павла Шарова. В результате начался пожар, который уже потушили.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:56, Ашберн
Футбол
«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом
«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Спорт
Брянец Большунов выиграл лыжную гонку в Норвегии
Происшествия
Лидера ОПГ арестовали по делу об убийстве главы ингушского центра «Э»
Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, предполагаемого лидера ОПГ, членов которой подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Общество
Историк Соколов решил написать книгу
Адвокат Александр Почуев сообщил, что обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов планирует написать книгу во время пребывания в московском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити» в центральном матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Наука
Обнаружена ранее неизвестная причина рака
Обнаружена ранее неизвестная причина рака.
Происшествия
Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде
Обновлено в 19:47 Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.
Происшествия
Число жертв пожара в колледже в Одессе выросло до восьми
Губернатор Одесской области Максим Куцый заявил, что число погибших в пожаре в городском колледже возросло до восьми.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал помолвку бывшей жены
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста.
Футбол
«Валенсия» Черышева победила «Леванте» в матче Примеры
Футбол
Футболисты «Байера» обыграли «Шальке» в матче чемпионата Германии
Леверкузенский "Байер" на своем поле победил гельзенкирхенский "Шальке" в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.
Политика
Белый дом снова отказался от участия в слушаниях по импичменту
Белый дом сообщил конгрессу США в пятницу, что на следующей неделе, 9 декабря, не будет участвовать в слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу в юридическом комитете палаты представителей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо адвоката Белого дома Пэта Чиполлона главе этого комитета Джерролду Надлеру.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
Происшествия
Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»
Футбол
Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
Шоу-бизнес
Дочь Анжелики Варум отказалась от фамилии матери
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина отказалась от фамилии матери.
Авто
Автоэксперты назвали главные ошибки в эксплуатации машины зимой
Независимые автоэксперты Игорь Моржаретто и Алексей Хресин в интервью iReactor рассказали о главных ошибках во время эксплуатации машины зимой.
Политика
Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения
Минские соглашения нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt.
Происшествия
Брата убитого отцом-сектантом мальчика поместили в психбольницу
В правоохранительных органах сообщили, что брата девятилетнего мальчика, которого в Екатеринбурге убил отец-сектант, поместили в психиатрическую больницу.
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.