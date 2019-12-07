Один человек погиб и трое пострадали от хлопка газа в жилом доме в Тюмени. ЧП произошло на первом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома на улице Павла Шарова. В результате начался пожар, который уже потушили.

Хлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени

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