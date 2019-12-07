Происшествия

BFM.ruBFM.ruХлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени

Один человек погиб и трое пострадали от хлопка газа в жилом доме в Тюмени. ЧП произошло на первом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома на улице Павла Шарова. В результате начался пожар, который уже потушили.
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В Тюмени возбудили уголовное дело после гибели человека в результате взрыва газа

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Следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва газа в Тюмени

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В Тюмени организована прокурорская проверка в связи с ЧП в жилом доме на улице Павла Шарова

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В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме

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Что известно о трагедии в жилом доме Тюмени, где взорвался бытовой газ

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В Тюмени дом, где произошел хлопок газа, взят под охрану

Тюменская линия12:55
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Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

РИА Новости вчера в 12:35
Происшествия

В Нижнем Новгороде автомобиль наехал на группу пешеходов

Одна из попавших в аварию машин врезалась в стоявших на тротуаре пешеходов, рассказали ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Коммерсантъ 11:14
Общество

Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ

Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Lenta.ru 07:06
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Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
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Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения

По словам Ермака, новое руководство Украины доказало, что соблюдает все обязательства, установленные Минскими соглашениями, и ожидает того же от противоположенной стороны.
Газета.Ru 10:21
Политика

Китай ввел визовые ограничения в отношении дипломатов США

Представитель китайского МИД Хуа Чуньин отметил, что КНР уведомила посольство США о том, что власти немедленно примут ответные меры.
RuNews24.ru 01:06
Политика

В Минске оппозиция вышла на акцию против интеграции с Россией

Известия 08:57
Политика

Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
Интерфакс 13:10
Футбол

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:2 (2-й тайм)

Евро-футбол.ру 11:45
Биатлон

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде

RT на русском 12:49
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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Спорт

Газзаев: российские спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации

Именно спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации.
RT на русском 10:12
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Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Вести.Ru 09:17
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Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru 05:23
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Певица, народная артистка СССР София Ротару тяжело переживает травлю, развернувшуюся вокруг нее из-за ее приезда в Россию.
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Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение

Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
Kazanfirst.ru 11:20
Армия и оружие

СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты

Часть видео сняли с летящего рядом истребителя Су-27. Вначале в ролике показывают пуск ракеты с наземного комплекса.
РБК 10:18
Экономика

В США вторую неделю спекулируют на курсе рубля

В США вторую неделю спекулируют на курсе рубля, а за это время стоимость российской национальной валюты снизилась на 0,3%. Ставки на рост делают на Чикагской товарной бирже.
Актуальные Новости 12:45
Футбол

Фанаты «Краснодара» покинули стадион во время матча с ЦСКА

Фанаты "Краснодара" покинули арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками столичного "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "быков" South Supporters в "Вконтакте".
РИА Новости 10:20
Космос

Изучение самой большой луны Сатурна может дать представление о Земле

Ученые, изучающие погоду и климат Титана, крупнейшей луны Сатурна, сообщают о значительных сезонных колебаниях его энергетического баланса - количества солнечной энергии, поглощаемой небесным телом, и тепловой энергии, которую оно излучает.
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Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской получила новую травму

Экспресс газета 11:10
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

B Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 года вырастут на 6,6%.
Известия 04 декабря в 20:00
Происшествия

Найдены тела еще двоих погибших при пожаре в колледже Одессы

Спасатели обнаружили тела еще двоих погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Газета.Ru 12:52
Единоборства

Прямой эфир боя Поветкин — Хантер пройдёт на Первом канале

Чемпионат 10:55
Экономика

Saudi Aramco провела самое крупное в истории IPO

Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, являющаяся крупнейшей в мире по объемам добычи и экспорта нефти, подвела итоги сделки по первичному размещению акций - IPO.
Газета.Ru 05 декабря в 18:35
Общество

В России вводят новый сопроводительный документ на автомобиль

В России вводят новый ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, в связи с этим изменится состав сопроводительной документации на автомобили, сообщат RT.
Rambler News Service 01:51
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Дударь.
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Видео: девушка — боец UFC полностью обнажилась во время взвешивания

Девушка - боец UFC Синтия Кальвильо полностью разделась на процедуре взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам.
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