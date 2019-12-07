Происшествия
BFM.ruХлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени
Один человек погиб и трое пострадали от хлопка газа в жилом доме в Тюмени. ЧП произошло на первом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома на улице Павла Шарова. В результате начался пожар, который уже потушили.
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Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Кино
IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года
Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Общество
Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты
Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
Наука
Что разрушает мозг, рассказали специалисты
Специалисты рассказали о некоторых привычках, которые способны привести к разрушению мозга.
Политика
Джонсон пообещал ввести три новых типа виз в случае победы на выборах
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sunday Times заявил о намерении создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Политика
Командование ДНР передало Киеву тело ликвидированного офицера СБУ
Представители командования Донецкой Народной Республики передали Киеву тело ликвидированного на линии соприкосновения офицера спецподразделения «Альфа» службы безопасности Украины Каплунова.
Общество
Назван самый популярный напиток россиян в новогодние праздники
Самым популярным напитком у россиян в новогодние праздники является пиво.
Политика
«Нафтогаз» отверг предложение Медведева по газу
Ранее Витренко на переговорах в Вене заявил, что украинская сторона согласна получать российский газ в счет погашения задолженности.
Авто
Volkswagen привезет в РФ три новинки в 2020 году
В 2020 году концерн Volkswagen привезет в Россию сразу три новинки.
Наука
Лингвисты установили точное количество языков на Земле
Лингвисты установили точное количество языков, которые имеются на Земле.
Гаджеты
Microsoft принудительно обновит Windows 10 до версии 1909
Разработчики из Microsoft осуществили процесс автоматического развёртывания Windows 10 November 2019 версии 1909 на компьютерах, функционирующих под управлением версии 1809.
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару произвела фурор на «Песне года»
София Ротару, как и обещала, появилась на "Песне года". 72-летняя певица превосходно выглядела и пребывала в прекрасном расположении духа.
Общество
Диетолог назвал причину сезонной депрессии россиян
Одной из ключевых причин сезонной депрессии в зимнее время является нехватка витамина D, заявил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.
Политика
КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме
В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
Здоровье
Депздрав посоветовал сбрить бороду и усы в сезон гриппа
Любителям носить бороду и усы стоит сбрить растительность в сезон ОРВИ и гриппа.
Армия и оружие
Российское ядерное оружие назвали некачественным
Ранее ГЛАС сообщал, что Москва превосходит Вашингтон в области наземного ядерного вооружения.
Армия и оружие
В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»
Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 1 млрд рублей
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Политика
В торможении «Турецкого потока» впервые открыто Путин обвинил Болгарию
Российский президент Владимир Путин назвал «источник торможения» газопровода «Турецкий поток».
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Политика
На Украине утвердили сценарий реинтеграции Донбасса
На заседании созванного президентом Владимиром Зеленским Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 7 декабря утвержден план реинтеграции Донбасса.
Футбол
«Ювентус» проиграл «Лацио» и потерпел первое поражение в сезоне
"Ювентус" потерпел первое поражение в текущем сезоне во всех турнирах (15 побед и четыре ничьи).
Общество
Россиянин выставил на продажу монету за миллиард рублей
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету за один миллиард рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.