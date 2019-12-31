Происшествия

РБКРБКВ СК назвали причину взрыва газа в жилом доме в Твери

Хлопок бытового газа произошел в Твери на бульваре Гусева, 19, утром 2 января на третьем этаже многоквартирного дома. В МЧС отметили, что несущие конструкции дома не пострадали, взрывом выбило окна.
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СУ СК: Причиной происшествия с газом стала утечка из-за деформации шланга при установке новой мебели

ТИА15:05

РЕН ТВ публикует видео с места взрыва газа в многоэтажке в Твери

РЕН ТВ01:53

Взрыв газа в квартире в Твери мог произойти по вине сборщика кухни

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Следователи назвали причину, почему в Южном произошел хлопок бытового газа

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Следователи СК рассказали подробности ЧП с газом в Твери

Афанасий-бизнес12:42

Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео

РИА Новости06:47

СК назвал вероятную причину взрыва газа в жилом доме в Твери

ТАСС13:30
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Общество

Самой безопасной авиакомпанией в мире названа австралийская Qantas

Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, следует из данных рейтинга, составленным AirlineRatings.com.
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Общество

В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом

С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Вести.Ru вчера в 00:46
Происшествия

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 14:08
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Нижегородской области

РБК 09:47
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском вчера в 20:55
Хоккей

Российский вратарь Аскаров стал лучшим игроком матча со швейцарцами

Вратарь молодежной сборной России Ярослав Аскаров был признан лучшим игроком четвертьфинальной встречи чемпионата мира против команды Швейцарии.
ProstoProSport 09:13
Общество

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета 06:56
Происшествия

В Петербурге на пешехода упал горящий человек

В Санкт-Петербурге пострадала женщина, на которую упал с крыши трехэтажного дома горящий человек.
РБК 13:21
Футбол

Кудряшов договорился о контракте на 1,5 года с «Антальяспором»

32-летний россиянин согласовал контракт на 1,5 года с клубом «Антальяспор», сообщает Ntvspor.net.
Чемпионат 12:49
Политика

Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию

Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
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Происшествия

В Судане разбился военный самолет

Коммерсантъ 15:28
Армия и оружие

Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР

"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Российская газета 11:45
Политика

Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
РБК 13:32
Футбол

«Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии

"Спартак" не разрешил бразильскому защитнику Лукасу отправиться в расположение олимпийской сборной страны, сообщает Globo Esporte.
Sport.ru 14:14
Энергетика

Reuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию

Затянувшиеся переговоры РФ и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
Коммерсантъ 31.12.19 в 03:54
Общество

ГИБДД изменит правила сдачи практического экзамена на права

Госавтоинспекция предполагает заменить процедуру оценки практического экзамена при получении водительских прав, заявил заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков, 2 января сообщает РИА Новости.
Красная весна 04:59
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
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Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
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Александр Петров признался в любви Стасе Милославской

Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Актуальные Новости 05:20
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Факельное шествие в честь Бандеры прошло в Киеве

1 января в центре Киева примерно две тысячи националистов провели факельное шествие.
Pravda.Ru вчера в 19:42
Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
РИА Новости вчера в 08:23
Кино

Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
UfaTime.ru 14:38
Кино

Продюсер «Ведьмака» признался, что создатели наделали много ошибок

Продюсер сериала «Ведьмак» Томаш Багиньский признался, что создатели сериала наделали много ошибок, когда адаптировали роман для телевидения.
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Lisa.ru 10:33
Музыка

Шнуров написал стихи про шоу «Голос»

Как сообщает «РИА Новости», Сергей Шнуров пошутил на своим подопечным Антоном Токаревым в проекте «Голос».
Мой Брянск 14:13
Происшествия

На месте пожара в Астрахани найден погибший

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Врачи предупредили о вреде алкоголя при посещении бани

Напомним, к медицинским противопоказаниям посещения бани относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени и дыхательных путей.
Волгоградская правда вчера в 10:34
Армия и оружие

Пентагон потратит $2 млрд на обслуживание F-35

Компании Lockheed Martin выдан контракт стоимостью 1,926 млрд долларов на техобслуживание и логистическую поддержку истребителей.
RuNews24.ru 00:08
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Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян получил травму в Куршевеле

Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и блогер Давид Манукян отдыхают в Куршевеле. Давид не совсем аккуратно катался на лыжах и получил травму руки.
Дни24 08:18
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