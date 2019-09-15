Из-за хлопка в десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске эвакуированы 37 человек. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Красноярскому краю.

Жильцы десятиэтажного дома в Красноярске эвакуированы после хлопка

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