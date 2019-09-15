Происшествия
ИзвестияЖильцы десятиэтажного дома в Красноярске эвакуированы после хлопка
Из-за хлопка в десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске эвакуированы 37 человек. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Красноярскому краю.
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Шоу-бизнес
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Волочкова показала Малахову танец, который готовила для свадьбы Собчак Экс-балерина все-таки перевоплотилась в умирающего лебедя.
Экспресс газета 10:19
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
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Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru 06:03
Футбол
Болельщики «ПСЖ» выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Неймара
Болельщики французского «ПСЖ» скандировали оскорбительные кричалки в адрес бразильского форварда Неймара, который впервые в сезоне вышел в стартовом составе команды на матч 5-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».
Матч ТВ вчера в 12:14
Политика
Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее
В июньском интервью Путин указывал, что западные партнеры России признали некоторые элементы либеральной идеи нереалистичными.
РБК 09:29
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Политика
Франция осудила атаки на саудовские НПЗ
Министерство иностранных дел Франции осудило атаки на нефтяные объекты компании Saudi Aramco.
RT на русском 07:01
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга
Актриса находится в столичном госпитале около двух недель, однако сегодня ночью ей резко стало плохо.
Подмосковье Сегодня 13 сентября в 06:39
Общество
В Петербурге из-за надвигающегося шторма закроют дамбу
Российская газета 08:53
Политика
На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря
RT на русском вчера в 03:54
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
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Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Политика
Жириновский рассказал о «достойном конце Украины»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.
РИА Новости 08:50
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отказалась от помощи друзей
Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк отказывается от помощи, которую предлагают многочисленные друзья и знакомые.
ФАН 08:09
Политика
Глава «Ростеха» допустил возможность ребрендинга SSJ-100
Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил возможность переименования самолёта Sukhoi Superjet 100.
REGNUM 10:14
Общество
Подсчитана разница в зарплатах голливудских актеров и актрис
Экономисты подсчитали, что в среднем разница в зарплате составляет около 1,1 миллиона долларов за один фильм.
Lenta.ru 06:20
Политика
Помощник Помпео приедет в Москву
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Майка Помпео по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17-18 сентября посетит Москву.
Lenta.ru 09:37
Теннис
Даниил Медведев: Был близок к тому, чтобы проиграть Надалю без боя
Даниил Медведев: Уже забыл первый вопрос. Не играл в теннис неделю с финала.
GoTennis.ru 08:08
Культура
В студии нашли последнюю песню Юлии Началовой
Московский Комсомолец 05:36
Энергетика
Аналитики допустили нефть по $100 за баррель после атаки дронов
Цены на нефть подскочат на $5–10 за баррель при открытии торгов в понедельник, 16 сентября, считают опрошенные Reuters трейдеры и аналитики.
РБК 08:44
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Здоровье
Пенсионную реформу затеяли, чтобы очистить Россию от нищих стариков
Чиновники, оправдывая пенсионную реформу, говорят, что это общемировая тенденция, хотя и ничего не предпринимают, чтобы эффективно повысить рождаемость, а также помощь пожилым людям найти работу и адаптироваться к современной жизни.
Свободная Пресса вчера в 03:00
Общество
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Футбол
Динамо (Киев) — Десна 0:0 (1-й тайм)
Предлагаем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 15 сентября киевское «Динамо» принимает «Десну».
Все про Спорт ру вчера в 18:54
Политика
Посол США призвал Сербию «шире смотреть» на бомбардировки 1999 года
Уходящий со своего поста посол США в Сербии Кайл Скотт призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».
RT на русском 09:03
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Политика
Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28