Происшествия
REGNUMХлопок произошёл в жилом негазифицированном доме в Красноярске
Хлопок произошёл в жилом негазифицированном десятиэтажном доме в Красноярске, жильцы эвакуированы. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю. Жилой дом, в котором произошло ЧП, расположен на улице Аральской в Красноярске.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:46, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала подарки со свадьбы
Вечерняя Москва 01:32
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Москву в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК 13:41
Здоровье
Врачи не видят связи между болезнью Заворотнюк и гормональной терапией
Злокачественная опухоль мозга, которая стала причиной смерти российской артистки Жанне Фриске и теперь угрожает «прекрасной няне», встречается достаточно редко, и не стоит связывать ее появление с гормональной терапией и процедурой ЭКО, так как реальных доказательств взаимосвязи у врачебного сообщества пока нет.
Политика Сегодня 05:11
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Происшествия
В Москве четырехлетнему ребенку засосало руку в бассейне
В московском районе Жулебино ребенку засосало руку в бассейне в одной из спортивных школ.
Lenta.ru 09:05
Футбол
Григорян слышал, как футболисты ЦСКА оскорбляли арбитра Вилкова
Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Александр Григорян заявил, что игроки московского ЦСКА неоднократно оскорбляли главного арбитра встречи Михаила Вилкова.
RT на русском 13:22
Общество
Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс
Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.
Вести.Ru 08:55
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.
Газета.Ru 12:26
Происшествия
На Новоприозерском шоссе образовалась 11-километровая пробка
Возвращающиеся из отдыха на выходных жители города оказались заложниками дороги. на Новоприозерском шоссе образовалась 11-километровая пробка.
Питерские заметки 10:04
Хоккей
Энрот — о матче с «Металлургом»: минское «Динамо» запомнит эту победу
Голкипер минского "Динамо" Юнас Энрот проанализировал игру команды в матче с "Металлургом" (3:2).
Чемпионат 13:32
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Происшествия
В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус
Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
РИА Новости 11:18
Экономика
Правительство Украины утвердило бюджет на 2020 год
Украинское правительство утвердило проект бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
RT на русском 13:22
Политика
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
РИА Новости 10:59
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews 05:02
Здоровье
Озвучены рекомендации по частоте стирки постельного белья
Эксперты в области медицины озвучили рекомендации по частоте стирки постельного белья.
Актуальные Новости 01:29
Общество
В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»
В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:18
Кино
«Оно 2» возглавил американский прокат
Газета.Ru 13:41
Футбол
Около 600 болельщиков поддержат «Зенит» в матче ЛЧ против «Лиона»
Около 600 болельщиков санкт-петербургского «Зенита» посетят гостевой матч команды в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона».
Матч ТВ 13 сентября в 09:54
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям на Украине и пригрозили Зеленскому
Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес украинского президента Владимира Зеленского.
RT на русском 12:12
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости вчера в 16:35
Авто
Обновлённый Hyundai Solaris появится в продаже в октябре
Компания Hyundai определилась со временем вывода на рынок обновленной версии седана Solaris/Verna.
Новые автомобили 13 сентября в 22:59
Футбол
В Катаре состоится предсезонный турнир с участием российских клубов
В Катаре, как и прошлой зимой, состоится турнир с участием российских команд.
Спорт-Экспресс 12:01