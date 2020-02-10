Кино
Наш Брянск.RuХоакин Феникс получил «Оскар» за «Джокера»
Голливудский актер Хоакин Феникс завоевал "Оскар" за главную роль в криминальной драме Тодда Филлипса "Джокер", сообщает РИА "Новости".
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Политика
В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о кандидатурах на должность российского посла на Украине преждевременно.
Происшествия
В Крыму женщину подозревают в убийстве 7-летнего сына
Установлено, что 40-летняя местная жительница утром забрала ребёнка у бывшего мужа, с которым мальчик проживал после расставания родителей, и должна была вернуть вечером.
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Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом
Происшествия
Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
Здоровье
Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог
По заявлению главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, употребление алкоголя при простуде или коронавирусе не является мерой профилактики.
Происшествия
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
Общество
10 лучших нарядов, в которых звездные мамы получали «Оскар»
Даже на вручении премии «Оскар» в 2008 году Тильда Суинтон пришла в необычном наряде, конечно же, черного цвета.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Кино
В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Оскар»
В лос-анджелесском театре «Долби» состоялась церемония вручения премии «Оскар» за 2019 год.
Происшествия
Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве
По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
Шоу-бизнес
Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию
64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Общество
Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге
В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Политика
В Кремле оценили работу кабмина Медведева
"Итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно", - заключил представитель Кремля.
Армия и оружие
В Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT публикацию американских СМИ о том, что станет препятствием для США в «войне» с Россией.
Технологии
Из-за коронавируса Sony отказалась от выставки MWC 2020
Компания Sony официально отказалась от проведения собственного мероприятия в рамкам ежегодной выставки MWC 2020, которая пройдёт в Барселоне.
Экономика
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
Гаджеты
Aerocool Flo: строгий ПК-корпус с нестандартным размещением материнской платы
Компания Aerocool анонсировала довольно любопытный компьютерный корпус под названием Flo, предназначенный для создания игровой настольной системы.
Политика
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Экономика
«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»
Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Происшествия
В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски
В Институте горного дела СО РАН прошли обыски. В частности, выемка документов проводится в кабинете директора учреждения.
Шоу-бизнес
Леонид Агутин поздравил дочь с днем рождения стихами
Певец Леонид Агутин поздравил стихами свою дочь Елизавету, которой 9 февраля исполнился 21 год.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой: «Надеюсь, что засну и никогда не проснусь»
Вчера Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях снимок из комнаты дочери Оли с подписью «проверка психического состояния».
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
Экономика
Жители Башкирии могут получить дополнительную помощь от государства
Министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова сообщила, что жители республики могут получить дополнительную денежную помощь от государства, став участником программы по заключению социальных контрактов.