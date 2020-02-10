Кино

Наш Брянск.RuНаш Брянск.RuХоакин Феникс получил «Оскар» за «Джокера»

Голливудский актер Хоакин Феникс завоевал "Оскар" за главную роль в криминальной драме Тодда Филлипса "Джокер", сообщает РИА "Новости".
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Биография Хоакина Феникса

РИА Новости01:23

Хоакин Феникс завоевал актерский «Оскар» за «Джокера»

РБКвчера в 23:12

Хоакин Феникс получил «Оскар» в номинации «Лучший актер»

Коммерсантъвчера в 23:07

Хоакин Феникс взял «Оскар» за лучшую мужскую роль, Рене Зеллвегер - за женскую

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Хоакин Феникс получил «Оскар» как лучший актер

ТАССвчера в 23:08

Хоакин Феникс удостоился «Оскара» как лучший актер

Интерфаксвчера в 23:08

Хоакин Феникс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль

Известиявчера в 23:11
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В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

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В Крыму женщину подозревают в убийстве 7-летнего сына

Установлено, что 40-летняя местная жительница утром забрала ребёнка у бывшего мужа, с которым мальчик проживал после расставания родителей, и должна была вернуть вечером.
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Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом

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Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
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По заявлению главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, употребление алкоголя при простуде или коронавирусе не является мерой профилактики.
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Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
ТАСС 03:30
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10 лучших нарядов, в которых звездные мамы получали «Оскар»

Даже на вручении премии «Оскар» в 2008 году Тильда Суинтон пришла в необычном наряде, конечно же, черного цвета.
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Кино

В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Оскар»

В лос-анджелесском театре «Долби» состоялась церемония вручения премии «Оскар» за 2019 год.
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Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве

По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
РИА Новости 05:29
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Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
РБК 05:27
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Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию

64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Московский Комсомолец вчера в 05:05
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Общество

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Интерфакс 01:42
Политика

В Кремле оценили работу кабмина Медведева

"Итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно", - заключил представитель Кремля.
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В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире

РИА Новости 03:40
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT публикацию американских СМИ о том, что станет препятствием для США в «войне» с Россией.
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Из-за коронавируса Sony отказалась от выставки MWC 2020

Компания Sony официально отказалась от проведения собственного мероприятия в рамкам ежегодной выставки MWC 2020, которая пройдёт в Барселоне.
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Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
РБК 02:00
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Aerocool Flo: строгий ПК-корпус с нестандартным размещением материнской платы

Компания Aerocool анонсировала довольно любопытный компьютерный корпус под названием Flo, предназначенный для создания игровой настольной системы.
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Политика

Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
РБК 04:34
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Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:52
Экономика

«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»

Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
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В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски

В Институте горного дела СО РАН прошли обыски. В частности, выемка документов проводится в кабинете директора учреждения.
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Певец Леонид Агутин поздравил стихами свою дочь Елизавету, которой 9 февраля исполнился 21 год.
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