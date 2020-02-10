Кино
Kinonews.ruХоакин Феникс получил премию «Оскар 2020» за лучшую мужскую роль
Премию "Оскар 2020" в номинации "лучшая мужская роль" получил Хоакин Феникс, сыгравший в картине "Джокер", рассказывающей о популярном персонаже из комиксов DC.
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Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Москвы и Минска, прошедшие 7 февраля.
Происшествия
Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве
Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова по делу об убийстве охранника, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую роль второго плана
В категории «Лучший актер второго плана» были также номинированы Том Хэнкс с фильмом «Прекрасный день по соседству», Аль Пачино за роль в киноленте «Ирландец», Джо Пеши из этой же картины и Энтони Хопкинс за роль в «Двух папах».
Происшествия
Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
Происшествия
СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре
Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Происшествия
Силовики пришли с обысками в институт Сибирского отделения РАН
Сотрудники ФСБ провели обыски в Институте горного дела Сибирского отделения РАН в Новосибирске.
Экономика
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
Космос
Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Корабль должен был доставить 1,6 тонны оборудования для МКС, около тонны научного груза, 757 килограммов груза для экипажа и некоторые другие позиции.
Происшествия
Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада
Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.
Политика
Путин и Си Цзиньпин проведут минимум три встречи в 2020 году
Армия и оружие
Боевики в Идлибе провоцируют столкновения между силами Сирии и Турции
Террористы из Свободной сирийской армии провоцируют правительственные силы Сирии и Турцию на боестолкновения в Идлибе.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Экономика
«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами
По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами.
Общество
Токаев потребовал уволить чиновников и полицейских из-за беспорядков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился уволить ряд чиновников, а также полицейских в связи с беспорядками на юге страны.
Политика
Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
Общество
Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии
Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию, передает РИА "Новости".
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
Эксперты составили рейтинг российских регионов по доступности бензина
Аналитики составители рейтинг российских регионов по доступности бензина, подсчитав, сколько топлива АИ-92 могут купить жители разных областей страны на среднюю месячную зарплату.
Армия и оружие
В США назвали препятствие для победы в войне с Россией
Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Политика
Российское судно-трубоукладчик вышло из порта Находка
Происшествия
Медики уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе
Представитель областного центра медицины катастроф Антон Дужик уточнил, что на данный момент общее количество пострадавших, которые остались в живых, - 39 человек (водитель грузовика, как писала "РГ", скончался на месте аварии, а 71-летняя пассажирка автобуса - в больнице).
Здоровье
Губернатор Приморья представил нового министра здравоохранения края
Нового министра здравоохранения губернатор Приморья Олег Кожемяко представил членам краевого правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.
Общество
Врио губернатора Пермского края обратил внимание на уборку улиц Перми
В понедельник утром 10 февраля врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в своем аккаунте в Инстаграм отметил, что на улицах Перми пока недостаточно снегоуборочной техники, хотя ночью прошел снегопад.
Политика
Путин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной
Обстановка в мире становится всё более турбулентной и необходимы действия, направленные на стратегическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении дипломатам с их профессиональным праздником.
Общество
Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Правительство России выделит на выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей.
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение после аварии
Движение на Кутузовском проспекте в Москве, где утром произошло ДТП, восстановлено.