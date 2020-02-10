Кино

Kinonews.ruKinonews.ruХоакин Феникс получил премию «Оскар 2020» за лучшую мужскую роль

Премию "Оскар 2020" в номинации "лучшая мужская роль" получил Хоакин Феникс, сыгравший в картине "Джокер", рассказывающей о популярном персонаже из комиксов DC.
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Биография Хоакина Феникса

РИА Новости01:23

Эффект ДиКаприо! Хоакин Феникс из «Джокера» не получит заслуженный «Оскар»

Версия.Инфовчера в 08:00

Хоакин Феникс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль

Известиявчера в 23:11

Хоакин Феникс взял «Оскар» за лучшую мужскую роль, Рене Зеллвегер - за женскую

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Хоакин Феникс получил «Оскар» как лучший актер

ТАССвчера в 23:08

Хоакин Феникс получил «Оскар» в номинации «Лучший актер»

Коммерсантъвчера в 23:07

Хоакин Феникс завоевал актерский «Оскар» за «Джокера»

РБКвчера в 23:12
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Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
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Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Москвы и Минска, прошедшие 7 февраля.
Газета.Ru вчера в 10:01
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Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова по делу об убийстве охранника, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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iReactor вчера в 20:32
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Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
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СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:03
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Силовики пришли с обысками в институт Сибирского отделения РАН

Сотрудники ФСБ провели обыски в Институте горного дела Сибирского отделения РАН в Новосибирске.
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Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
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Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта

Корабль должен был доставить 1,6 тонны оборудования для МКС, около тонны научного груза, 757 килограммов груза для экипажа и некоторые другие позиции.
РИА Новости вчера в 18:15
Происшествия

Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада

Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.
Политическая Экспертиза вчера в 09:28
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Путин и Си Цзиньпин проведут минимум три встречи в 2020 году

Известия вчера в 21:53
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Боевики в Идлибе провоцируют столкновения между силами Сирии и Турции

Террористы из Свободной сирийской армии провоцируют правительственные силы Сирии и Турцию на боестолкновения в Идлибе.
iReactor вчера в 18:37
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Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Народные новости вчера в 09:23
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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
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«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами

По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами.
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Токаев потребовал уволить чиновников и полицейских из-за беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился уволить ряд чиновников, а также полицейских в связи с беспорядками на юге страны.
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Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
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Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии

Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:24
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Эксперты составили рейтинг российских регионов по доступности бензина

Аналитики составители рейтинг российских регионов по доступности бензина, подсчитав, сколько топлива АИ-92 могут купить жители разных областей страны на среднюю месячную зарплату.
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В США назвали препятствие для победы в войне с Россией

Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.
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Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
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Российское судно-трубоукладчик вышло из порта Находка

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Медики уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе

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Российская газета 01:50
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Нового министра здравоохранения губернатор Приморья Олег Кожемяко представил членам краевого правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.
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Врио губернатора Пермского края обратил внимание на уборку улиц Перми

В понедельник утром 10 февраля врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в своем аккаунте в Инстаграм отметил, что на улицах Перми пока недостаточно снегоуборочной техники, хотя ночью прошел снегопад.
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Обстановка в мире становится всё более турбулентной и необходимы действия, направленные на стратегическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении дипломатам с их профессиональным праздником.
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На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

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На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение после аварии

Движение на Кутузовском проспекте в Москве, где утром произошло ДТП, восстановлено.
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