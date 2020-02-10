Кино
Псковское агентство информацииХоакин Феникс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль
Премию «Оскар» в номинации «Лучший актер» получил Хоакин Феникс за главную роль в фильме «Джокер». Как пишет ТАСС, «Лучшей актрисой» стала Рене Зеллвегер (фильм «Джуди»).
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с чего всё началось
BREAKING: "Parasite" becomes the first film not in the English language to win Best Picture. https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/zW3tB9IVyPДождьвчера в 23:36
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Кино
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