Кино

Псковское агентство информацииПсковское агентство информацииХоакин Феникс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль

Премию «Оскар» в номинации «Лучший актер» получил Хоакин Феникс за главную роль в фильме «Джокер». Как пишет ТАСС, «Лучшей актрисой» стала Рене Зеллвегер (фильм «Джуди»).
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BREAKING: "Parasite" becomes the first film not in the English language to win Best Picture. https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars
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Дождьвчера в 23:36

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Хоакин Феникс завоевал актерский «Оскар» за «Джокера»

РБКвчера в 23:12

Эффект ДиКаприо! Хоакин Феникс из «Джокера» не получит заслуженный «Оскар»

Версия.Инфовчера в 08:00

Хоакин Феникс взял «Оскара» за лучшую мужскую роль, Рене Зеллвегер - за женскую

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Хоакин Феникс завоевал актерский «Оскар» за «Джокера»

РИА Новостивчера в 23:10

Хоакин Феникс получил «Оскар» как лучший актер

ТАССвчера в 23:08

Хоакин Феникс получил «Оскар» в номинации «Лучший актер»

Коммерсантъвчера в 23:07

Хоакин Феникс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль

Известиявчера в 23:11
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Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

РИА Новости вчера в 23:28
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Два человека погибли, 22 получили ранения при столкновении двух скоростных катеров с туристами на Пхукете в Таиланде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Phuket News.
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В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

Столичный главк МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве.
ТАСС вчера в 15:49
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Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 00:15
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
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Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

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Экс-глава ПФР вновь займется пенсиями россиян

Дроздов займется курированием вопросов пенсионного обеспечения в рамках Минфина.
VSE42.RU вчера в 22:30
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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
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Летевший из Нью-Йорка в Лондон пассажирский Boeing 747-436 авиакомпании British Airways преодолел этот путь за 4 часа 56 минут благодаря урагану Сиара.
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Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва

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В США назвали препятствие для победы в войне с Россией

Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.
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В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

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РИА Новости 00:29
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Минтранс оценил идею сократить срок использования шипованной резины

В министерстве транспорта России оценили идею сократить срок использования шипованных шин. Заявление пресс-службы ведомства приводит ТАСС.
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На Марсе и спутнике Юпитера существует жизнь

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Лидеры чемпионата Германии «Бавария» и «РБ Лейпциг» разошлись миром

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Американских военных обстреляли в Афганистане

«Объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу 8 февраля», — цитирует его France Press.
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Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи

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Врачи выяснили, чем заболели два китайца в Судогде

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Pro Город Владимир 07 февраля в 03:00
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