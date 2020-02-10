с чего всё началось

Премию «Оскар» в номинации «Лучший актер» получил Хоакин Феникс за главную роль в фильме «Джокер». Как пишет ТАСС, «Лучшей актрисой» стала Рене Зеллвегер (фильм «Джуди»).

Экономика В России увеличилось число застройщиков-банкротов По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое.

Происшествия Россияне пострадали на Пхукете в результате аварии двух катеров Два человека погибли, 22 получили ранения при столкновении двух скоростных катеров с туристами на Пхукете в Таиланде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Phuket News.

Политика Украина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы МИД Украины заявил, что страна разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы, которая сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения.

Происшествия Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Общество Борт из Нью-Йорка в Лондон установил рекорд благодаря урагану Летевший из Нью-Йорка в Лондон пассажирский Boeing 747-436 авиакомпании British Airways преодолел этот путь за 4 часа 56 минут благодаря урагану Сиара.

Шоу-бизнес Александр Друзь пожаловался на свою пенсию Александр Друзь рассказал о своей пенсии. Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц.

Космос На Марсе и спутнике Юпитера существует жизнь Ученые из Ливерпульского университета Хоуп в Великобритании рассказывают, что жизнь на Марсе и спутнике Юпитера Европе на самом деле есть.

Спорт Большунов установил рекорд Кубка мира среди российских лыжников Лидер общего зачета лыжного Кубка мира Александр Большунов установил новый рекорд среди всех российских лыжников по количеству набранных очков.

Армия и оружие Американских военных обстреляли в Афганистане «Объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу 8 февраля», — цитирует его France Press.

Хоккей Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.