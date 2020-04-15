Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин записал и разместил в YouTube видеообращение, в котором вызвал журналиста Владимира Соловьева на баттл. Как сообщал «Рамблер», ранее Уткин заявил, что в период пандемии государство не помогает ему должным образом и пожалел, что много лет платил налоги.

«Хочу тебя унизить»: Уткин вызвал Соловьева на баттл

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