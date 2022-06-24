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Ходорковский оценил свое состояние в $500 млн

Политик и бизнесмен Михаил Ходорковский, внесенный в список физлиц-иноагентов, оценил собственные активы в 500 миллионов долларов.
Компания
В октябре 2003 года Ходорковского и председателя совета директоров международного финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева арестовали.
РБК
Ходорковского обвинили в уклонении от уплаты налогов с организаций и с физических лиц, а также в хищении чужого имущества, подделке документов, присвоении или растрате чужого имущества организованной группой в крупном размере.
РБК
Fortune отмечало, что Ходорковский — богатейший миллиардер неамериканского происхождения в возрасте до 40 лет.
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Подробнее о событии

FT: экс-глава ЮКОСа Ходорковский оценил свое состояние в 500 миллионов долларов
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Ходорковский оценил своё текущее финансовое состояние в $500 млн
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Ходорковский оценил свое состояние в $500 млн
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