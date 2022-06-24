Ходорковского обвинили в уклонении от уплаты налогов с организаций и с физических лиц, а также в хищении чужого имущества, подделке документов, присвоении или растрате чужого имущества организованной группой в крупном размере.
Вооруженные силы Украины (ВСУ), по предварительной информации, могут начать передислокацию и направить все имеющиеся резервы на разных направлениях на выручку своим бойцам на территории Лисичанска и Северодонецка, данная информация проверяется.
Группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.